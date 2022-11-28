臭！公司規定入辦公室要除鞋　港男：我有香港腳點搞？　網民獻計

赤腳雖然很舒適，但有腳臭怎辦？有打工仔日前發文求救，稱現職公司的老闆要求員工進入辦公室前要先脫鞋，惟他患有香港腳，「就算着拖鞋都冚唔住陣味」，擔心會影響自己在同事心目中的形象，急問怎麼辦？網民看到帖文後紛紛為樓主獻計出謀。



有打工仔發文指公司要求員工進辦公室前要先脫鞋，自己因有香港腳，就算穿拖鞋都無法掩蓋該異味，擔憂會影響形象。（《鹿鼎記2之神龍教》劇照）

該名打工仔在Dcard討論區以「公司話Office要除鞋 腳臭點搞」為題發帖，稱自己現於初創公司工作，老闆還非常年輕，公司文化相對自由，故要求員工進辦公室前需脫鞋，「但係我有香港腳點搞啊」。樓主續稱，即使穿上拖鞋亦無法掩蓋雙腳的異味，擔心會影響個人形象，但假如只有他一人穿鞋，反而會成為公司的「異類」，令他不知如何是好。

不少網民都給予樓主建議，認為他大可向老闆坦白，或者表示自己雙腳曾經受傷，必須穿鞋去保護腳骨，「跟老闆講你有需要着鞋？況且香港腳會傳染」、「着兩對襪」、「照着鞋 ，人哋問原因就話你啲骨或腳筋之前整親過，比較脆弱，醫生建議最好着鞋保護同承托好啲」、「買臭腳粉倒落對鞋到，可以殺菌同除腳臭，但要持續用一段日子」。

有網民給予事主建議，認為可以穿著兩對襪或者使用臭腳粉殺菌和除腳臭。（《藍色海洋的傳說》劇照）

有人則笑言首次聽到有公司要求脫鞋，更稱女生或會比男生有更大異味，「要除鞋咁搞笑？我想知有冇公司要求員工除埋對襪？」、「以我經驗女嘅腳仲臭過男，特別係啲女同事着絲襪」、「比較自由唔係應該有得揀咩，點解會係點都要除」。