危駕片瘋傳！旅遊巴司機「亡命更」開長途　攰到貼錢叫乘客轉的士

10小時長途巴士全程玩命，最後乘客居然全部同情司機。馬來西亞瘋傳亡命旅遊巴事件，有女生網上大爆日前秉坐旅遊巴由新山到霹靂州，司機遲到淩晨2時才開車，全程龜速行駛還頻頻幾乎撞車，最終竟自掏荷包求乘客坐的士回家。女生詢問發現司機已經連續6天、每晚只睡1、2小時，昨晚才開完10小時車程，累得「明明前面沒有路，他都覺得好像有路那樣的程度」，昨晚最後1名乘客，他都是付錢求對方坐的士。最後乘客紛紛同情司機，甚至想一起下車讓司機休息。



女生指司機撐不下去，拿錢出來求乘客坐的士。（fb影片截圖）

馬來西亞近日瘋傳亡命巴士事件，有女生在網上發文，她日前坐長途巴士由馬來西亞新山到霹靂州，車程要10小時，旅遊巴士延誤到凌晨2時才到。她上車時累到睡着，至5時起來時全車人都在睡，但她卻發現司機開得異常慢，車身還搖來搖去，在高速公路時速約30公里左右，隨後聽到旁邊的車向巴士響長咹，「更加確定司機在睡覺了」。

事主驚慌到不敢睡，見到幾院發生車禍，「有幾次差點撞上」；過了不久司機知道自己撐不住，告訴乘客要停在休息站30分鐘。司機狀態一度好轉，她睡到早上8點，一張開眼又見司機在危險駕駛。前面有位華裔乘客也醒來，他帶住個3歲小孩，要求司機停車換人，正常長途巴規定要有2名司機，結果發現車上僅有1名司機。司機停車「急call」同事幫手，最後大部份人換乘另1輛旅遊巴。

+ 4

事主下車地點不順路，未獲換乘到另一巴士，看了地圖確認只剩30分鐘車程。同行有名印度女生，她跑到駕駛座向司機溝通，過了不久，司機竟問事主會不會用「Grab」程式來電司的士，全車剩下3人，司機坦言真的捱不住，可以出錢讓大家在下個站一起落車，各自坐的士去目的地，車費約80令吉（約138港元），車上乘客全都同意。

事主見剩一點車程，坐在前面和司機聊天，對方說他已有6天幾乎沒睡，每天最多睡1至2小時，「司機自己比喻給我知道，他已經到了那種明明前面沒有路，他都覺得好像有路那樣的程度，越聽我越怕了」，後來還問乘客路面情況，前面有沒有紅綠燈等，就連人在異鄉的印度女生都幫手講路面情況。

+ 3

司機透露昨天已連續開逾10小時車，昨晚最後1名乘客都是他自掏荷包讓對方坐的士，結果緊接又被推去開10小時車程，他曾向公司反映狀況，卻獲回覆叫他「慢慢開」，因為公眾假期人手不足。

事主直言當初很不滿司機危險駕駛，但見到他自費請乘客坐的士，「我瞬間有點紅了眼眶 ，覺得其實司機也很可憐」，他累到連聊天都似夢遊，開2分鐘靠路邊休息30秒的程度，最後10分鐘車程拖了30分鐘。乘客們討論不如一起下車各自回家，讓司機在路邊睡睡，但司機說他還是要將巴士開回公司，怕睡到公司找不到人，結果一行人竟然陪他捱到站。

事件在網上瘋傳，事主拍攝的影片顯示司機真的在龜速行駛，還真的拿現金出來求乘客坐的士。她在帖文指越想越氣，司機這樣開車在賭命，應向勞福部門反映，較早前看到巴士與9車連環相撞的新聞，當時在車上害怕極了。雖然最後無出意外，但認為巴士公司要正視問題。

（綜合）