可罰$5000│男子港鐵上水站月台吸煙　網民：有錢任性　港鐵咁回應

港鐵範圍禁止吸煙，煙民應遵守。有港男於網上發文分享照片，有男子公然在港鐵上水站月台吸煙，網民直斥「自私」、「我都係煙民，但依啲走去XX佢」，更有網民揶揄「好閒，都係罰錢，有錢就係任性」。

港鐵回應《香港01》查詢表示，翻查周二記錄，上水站沒有收到乘客反映有關情況。根據《港鐵附例》第23條，鐵路處所內禁止吸煙，最高處罰為罰款5,000元。



有港男於網上發文分享照片，有男子公然在港鐵上水站月台吸煙。（facebook群組「扮工室Online」圖片）

該港男於facebook群組「扮工室Online」發文，可見到照片中有1名穿着黑色背心、露出手臂紋身的男子，站在港鐵上水站月台1條柱旁，垂下的右手手指間夾着一支香煙，並專注看手機，旁若無人。樓主揶揄，「異度空間？佢定我走咗入上水站 #結界」。

有網民直言，男子露出紋身令人懼怕，「人哋係公仔佬，邊個敢講嘢」，有人嘲諷「新時代係咁，黃格區係食煙區，遲啲仲有黑色格屙屎區」。有網民反指樓主只懂上網公審，不當場制止男子，「影完相擺上嚟有乜用？直接X佢/call職員報警會唔會實際啲」。

《港鐵附例》列明，鐵路處所禁煙範圍內，任何人不得吸食或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰。（資料圖片）

有網民批評部份煙民於不適當位置吸煙，行為缺德，「嗰個位唔係密封你偷雞無人捉你都算，試過有個阿叔上車前扯埋最後一啖，彈支煙頭落路軌，響車廂入面噴，嗰啲先至X街」、「今期啲X街入商場都食」。

港鐵回應《香港01》查詢表示，翻查周二記錄，上水站沒有收到乘客反映有關情況。根據《港鐵附例》第23條，鐵路處所內禁止吸煙，最高處罰為罰款5,000元。港鐵提醒乘客不要在鐵路處所內吸煙，如有乘客發現相關情況，可聯絡港鐵職員作適切跟進。