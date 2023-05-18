食茶餐廳被計多$8　港男斥收銀無發現出錯照收錢　遭網民反批西客

外出用膳付款前最緊要檢查收費有否出錯，以免「蝕底」也不察覺。有港男日前與親友於屯門一家茶餐廳食下午茶，發現單據上飲品收費疑打錯，導致帳單共多收了8元。樓主指結帳時故意沒提出錯一事，打算看看收銀員有否發現，惟對方未有留意到錯處，他於是指出問題，並要求改回正確收費。事後他批評收銀員「盲目地睇張單照收錢」，質疑店方甚至有刻意欺騙之嫌。不過網民看過帖文卻反批他是西客，認為職員忙中出錯不出奇，客人有責任核對單據才付款。



有港男於茶餐廳食下午茶時發現單據上飲品收費疑打錯，他指結帳時故意沒提出錯一事，惟收銀員最終無發現，批評對方「盲目地睇張單照收錢」，質疑店方甚至有刻意欺騙之嫌。（《月滿軒尼斯》劇照）

「大家埋單時一定要睇下張單啱數先好去收銀處埋單……」該名港男日前於facebook發文，指上周六（13日）與親友一行5人到屯門V City商場一間茶餐廳食下午茶，期間發現單據上飲品的價錢疑出錯，將原本屬一般凍飲的凍檸茶打錯為特飲價錢，變相一共多收8元，「首先我明白假期一個Tea set $55，本人都可以接受，凍飲加$6都可以豪畀你，但點解加2杯凍檸茶要加$20？真係好奇怪，定還是凍檸茶係屬於特飲類（$20杯），如果係的話計返半價就啱數」。

樓主發現出錯後未有即時向侍應查問，直至埋單時亦「故意唔出聲，睇下個收銀醒唔醒水去自覺改返」，結果收銀員直接按單收款，未有發現錯處。這時樓主才指出飲品價錢出錯，要求改回正確收費，「之後我就問佢，點解兩杯凍檸茶要加$20，佢都愕咗一愕，又話『唔關我事』」。

雖然樓主最終沒有多付金額，他仍狠批收銀員失職，「咁你做得收銀都要留意下張單有冇問題？完全盲目地睇張單照收錢，如果大家真係唔睇張單，就白白俾佢呃多$8」。他甚至質疑涉事茶餐廳刻意打錯單多收費用，呼籲街坊留意，「雖然$8唔係多，但如果每張單多$8的話，都幾襟計，咁樣做生意方式，真心講，擺明博你唔睇啫，所以大家以後去呢間鋪頭食嘢，真係要小心」。

帖文引來網民討論，不少人認為事件或屬店員忙中出錯，又指責任理應不再收銀，「公道啲，問題在於樓面，唔關收銀事就唔應該鬧佢」、「似係樓面打錯散叫，不過有問題咪叫人更正囉，人哋忙到X街邊會同你慢慢對單」、「收銀係負責同你收錢，佢點知你同落單嗰個人點溝通喎」。

有網民更批評樓主刻意不指出問題是西客所為，「做收銀真係好難，收多收小收對都要俾人公審，樓面計多咗$8，個客明明知道竟然唔出聲去埋單，然後將所有責任推比收銀員」、「收銀照單收錢有咩問題？佢點知你啲餐點叫，咁都怪落收銀？」、「原來自己畀錢無責任check單，收多咗個責任就喺人哋度，咁收少咗個責任又點計？」。