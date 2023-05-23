24同事夾份買彩券中3億！放假工人無錢分怒提告　鬧上法庭結果是…

同事夾份買彩券要有商有量，否則隨時鬧上法庭！加拿大有班工廠工人平時會夾份買彩券，結果中了5,000萬加元（約2.9億港元）頭獎，24人每人實際分到190萬加元（約1,100萬港元）獎金。有1名工人因為放假關係未有夾錢，回來才發現無得分獎金，怒極將24名同事告上法庭。結果，因為其訴求有一定理據，法院接納其訴訟，最終雙方還達成了保密協議和解。



24名同事夾份買彩券中頭獎，另有同事因放假無夾份無錢分，怒極提告。（資料圖片）

事件其實發2011年，近日再度引起關注獲多個外媒及華文傳媒報道，令事件再度瘋傳。當年加拿大男子貝茨（Christopher Bates ）在安大略省龐巴迪公司（Bombardier）的工廠工作，他放假期間同事夾份買彩券中頭獎，結果發現自己無得分錢，怒極控告24名同事。

該期彩券頭獎金達5,000萬加元，24個同事每人實收約190萬加元獎金。貝茨其實有份創立同事夾份買彩券的彩池，認為自己有權分得獎金，但同事們反駁，同事彩池有「no pay no play」（不付錢不參加）原則，即該期彩券貝茨正放假沒夾錢，沒理由要分他一份。而且同事們不是每期都買，只會在頭獎獎金超過3,000萬才夾份。

事實上，貝茨不是唯一一個要求分獎金的人，有部份同事都錯過夾份機會，當時出現各式索賠，令博彩公司暫停頒獎金，最後除了其中2宗索賠個案外，並他所有個案都被法院拒絕，最終博彩公司先將獎金分成26份，其中2份送由法院保管，等待判決出爐。

事件原本有多人索賠，法院考慮後只受理其2宗。（資料圖片）

案件原訂要在多倫多法院審10天，貝茨在庭上供稱，買彩券時他正在放假，上班後馬上找同事，即彩池話事人穆爾西（Sherif Morsi）對談，質疑對方為何不幫他墊支買彩券的錢，穆爾西解釋當時沒幫手買，是因為另一工人仍欠他錢。貝茨的律師科克倫（ Michael Cochrane ）認為，貝茨是同事彩池的成員，其他成員對他有誠信義務。

原以為是場激烈論戰，但到審訊第2天，雙方即達成最終和解，協議條款保密，至今未公開，只透露雙方對結果感滿意。

律師科克倫提醒，同事間夾份買彩卷是平常事，但有多點要注意，形容不是扔個硬幣入信封就了事。首先，彩池的負責人要清楚自己的責任，包括如何持有資金、根據團體協議買彩券及如何分配獎金等。另外，夾錢的同事必要清晰理解，自己必須限定時間內付錢，明確知道有什麼人夾份、誰是負責人，才能知道中獎時的下一步。

（綜合）