內地姊妹執垃圾不滿被誤認日本人　斥同胞文化自嘲博認同：很低級

日本國民質素向來備受讚譽，在過去多屆世界盃，包括2022年卡塔爾世界盃，日本球迷在賽後自發清理垃圾、日本隊主動清理更衣室等均獲大讚。內地有姊妹花微博主近日上傳影片，不滿在外國執垃圾時被外國人誤認日本人，「憑什麼那些可愛乾淨有素質做好事的人，都被認成是日本人，而不是中國人」，進而批評不少同胞為融入國外生活，經常「文化自嘲」博取認同，例如稱中國人衝紅燈像喝水一樣，直斥這種做法很低級，呼籲同胞出國要一同帶領「祟中媚華」潮流。



內地姊妹日前上傳影片，分享執垃圾被外國人當成日本人的經歷。（微博影片截圖）

內地微博主「致91歲的雙胞胎Twins」日前上傳影片，指「第800次被外國人誌成JP日本人…心裏感覺怪怪的，於是我倆決崇中媚化（華）」。她們先以英語說出聽到外國人說「你們太可愛了，是日本人吧」，承認多年前被誤認日本人會興奮，認為是褒獎，但聽多後發現做任何好事外國人都誤以為她們是日本人，心裏不適服「憑什麼那些可愛乾淨有素質做好事的人，都被認成是日本人，而不是中國人」。兩人強調身邊不少朋友教授都是日本人，並非討厭日本。

該對姊妹批評近年出國遇到同胞，對方為融入國外生活，「都會以一種脫口秀式的自嘲的那種方式，貶低國家」，例出一些同胞在國外自嘲的內容，包括「哦我們這的亞裔父母，就像那種母老虎一樣凶猛」、「這個高考簡直是摧殘人心」、「街上行人闖紅燈比喝水還要習以為常」、「說我們無所不吃，喜歡吃各種蟲子，甚至小寵物也吃狗肉貓肉老鼠肉」。她們大呻每次在國外聽到同胞自嘲，「心裏多覺得特別不舒服」。

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她們之所以有感而發，是因為在畢業演講上，她們以領袖角色帶領同學演講，認為「做個人的優秀去做好祖國形象是一件很棒的事情，希望這些性質也可成為別人給我們國家的一種好的刻板印象」。

姊妹認為同胞出國要傳播好文化自信和民族自信，一起帶領「祟中媚華」的潮流，「通過文化自嘲去獲得外國人的尊敬和共鳴，很低級，更高級的方式，一定是通過成為那些比外國人更優秀的人來獲得他們的尊敬」。

影片引來網民贊同，部份人去外國也曾被誤認日本人，在飛機上被當成日本人，「突然就很火大」、「我在國外也被當成日本人過，我當場就表明身份了」，「作為中華兒女、炎黃子孫，真的一次次被感動到！我們都應崇中媚華」。但也有網民認成，難以說哪個國家有最好的文明，「自我調侃，也是希望一些東西的發展方向是更好的，比如高考不再摧殘人心」。

（綜合）