沙田疑現拐帶兒童！幼稚園警告陌生大媽圖擄學生　列5特徵籲提防

【沙田／拐帶兒童】家長們注意，沙田疑現拐帶兒童事件！位於沙田新翠邨新月樓的東華三院馬陳景霞幼稚園向家長發出特別通知，指日前放學時段，校門外有陌生人企圖帶走學生，幸而家長立即發現制止，陌生人隨即離開現場。校方又列出該名陌生人5點特徵，呼籲家長留意。



沙田疑現拐帶兒童事件。（示意圖，非當事人／資料圖片）

有港媽昨日（5月20日）於Facebook群組「沙田之友」張貼東華三院馬陳景霞幼稚園特別通告，留言「囡囡學校通知，沙田各位家長一定要留心」。

有港媽發文分享校方通告。（Facebook群組「沙田之友」）

東華三院馬陳景霞幼稚園通告指出，上周五（5月19日）上午班放學時段，校門外發現有陌生人企圖帶走學生，幸家長立即發現並制止，陌生人於是立即離開現場。

通告列出該陌生人資料，包括5項特徵：

1）女性

2）年齡約50至65歲

3）身高約155厘米

4）身形略胖

5）事發時穿着碎花衣服



校方表示，已向警方及房屋署報告要求加強巡查，並於課堂上教導所有同學提防陌生人及保護自己方法，亦會加強監察措施，增添人手保護同學們安全。校方又呼籲家長提高警覺，切勿讓孩子獨自走動，保障孩子安全。

校方表示，已向警方及房屋署報告要求加強巡查。（Facebook群組「沙田之友」）

帖文又引來網民關注，認為家長們一定要時刻提高警覺，以免被人有機可乘。《香港01》記者正向警方查詢詳情。