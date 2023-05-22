用App召85折的士　司機到埗反口要收呢個數　乘客發文公審惹爭議

的士乘客與司機就車資問題發生爭議事件時有發生，有網民近日透過應用程式，幫朋友預約85折的士，總車資為294.2元。不過到達目的地時，司機並未以雙方同意的85折計算車費，反而要求收取乘客270元車資。最終樓主友人支付260元車資了事，但樓主就批評司機接了85折單又不依折扣收費，「呢個司機依然係求其噏個數出嚟就叫我個朋友畀錢」，直斥對方誠信有問題。帖文引起爭議，司機及樓主各有支持者，有人認為根本不應設折扣收費，「畀正價就應份㗎喇」；亦有人覺得雙方應按協議車費計算，「唔中意85折點解要接85折單呢？」。



日前，有乘客乘搭85折的士時與司機就車資問題發生爭議。（FB圖片）

有網民在Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文表示，其非港人朋友於上周五（19日）急需北上工作，需從觀塘前往皇崗口岸黃巴站，於是她幫忙用應用程式以「公司價」叫的士，並提醒朋友付款時按85折計算。樓主指，當日單據顯示，車程的淨車費為274.2元、隧道附加費為20元，因此總車費應為294.2元，如以淨車費85折再加附加費計算，總數應為253元。

不過到達目的地後，司機卻要求收取樓主友人270元車資。友人發現車費並非以85折計算，於是開聲詢問，「我朋友叫佢用計數機計，佢仲話而家仲邊有人用計數機」，最終樓主友人同意支付260元車資後離開。

樓主質疑司機不老實，直言「其實唔想做公司價，真係可以唔接。接咗就老老實實，而唔係落車嘅時候同人講話冇折」。她於是致電並斥責司機，但遭對方駁斥，「佢仲鬧返我，咁窮唔好搭的士，仲要話我為咗幾蚊同佢嘈」。樓主直指對方誠信有問題，存心欺騙乘客，於是發文公審對方。

樓主表示，如以274.2元淨車費計算，85折後再加附加費20元，總數應為253元，而非司機所說的270元。（FB「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

帖文引起熱議，更被轉載至多個群組，網民意見兩極。有人認為樓主本身就不應該提出車資85折，「係咁㗎啦，邊個叫你貪嗰少少」、「正正經經call正價唔得嘅，係要為嗰少少搵氣嚟受」、「下次原價咪冇得嘈囉，又好服務，又唔使俾人呃，幾好，平嘢冇好，市場定律」、「試下份糧出得85折，你唔同人嘈？」。

另一方面，有人則力撐樓主，「樓主用85折call，咁即係個司機係知道並且同意先接，咁借問聲咩叫試下份糧出少左？」、「咩心算唔好求其減廿蚊，我贊同樓主所講，嗰位司機係無誠信」、「接咗張85折單，人哋落車畀返85折又要鬧人」、「假如真係一早話做公司價，臨落車先反口係人都嘈啦」。

樓主認為司機誠信有問題，存心欺騙乘客，於是發文公審對方。（FB圖片）

根據本港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》附表5，的士司機需按錶收費，不得以較低車資招攬乘客。至於《道路交通（公共服務車輛）規例》第48條則列明，乘客意圖或不誠實地設法逃避繳付他依法應付的「合法車費」，即屬犯法；一經定罪，可處罰款$3,000及監禁6個月。

由於現行條例主要監管的士司機，並無明言乘客提出議價要求屬違法行為；一般而言，如果乘客並非故意逃避繳付車資，則不屬違法。

（Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）