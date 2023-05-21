公屋活春宮？港女後樓梯裸露自摸另1隻手更瘋狂　14秒片震驚網民

【不雅片／活春宮】在公眾地方裸露屬犯法！本港網近日絡瘋傳1段報稱在公屋後樓梯拍攝的不雅影片，見到有港女在後樓梯裸露自慰，鏡頭前更有疑似男性的手伸出摸胸，疑在進行性行為。網民看過影片批評男女行為離譜，「毀三觀」、「公眾地方嚟架！」、「道德淪亡」、「已犯法」。



本港網絡瘋傳1段報稱公屋後樓梯拍攝的不雅影片。（影片截圖）

網上流傳影片長14秒，標題指地點是某公屋後樓梯。影片甫開始就見到港女穿着白色無袖上衣，下身已脫剩黑色情趣內褲，右手放到下體位置有所動作，疑似自慰。隨後港女把上衣拉高裸露出胸部，旁邊男性隨即伸出右手摸胸，2人疑似正進行性行為，畫面令人咋舌。

影片引來網民熱議，紛紛批評男女行為離譜，「公眾地方嚟架！」、「道德淪亡」、「有人行過見到點算？」，也有網民質疑是否「為錢拍片」。

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。