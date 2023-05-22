車Cam｜斥司機打尖入停車場　片主拒讓路　1原因反遭網民炮轟自大

絕大部份時租停車場都採先到先得制，「打尖」行為固然會掀起公憤，但最近有司機在網上發文及分享「車Cam（行車記錄器）」影片，顯示上周六（５月20日）於某停車場排隊時，另一名司機欲從旁切線至前方，片主拒絕讓路並着對方排隊。他在帖文痛批對方「打尖」，又直言「呢個場得一個入口時租月租上落客都係咁排」，其言論卻引來網民反斥，紛紛表示片主「自大狂妄」，認為假如對方只是上落客或是月租車位者，插隊的舉動並無大礙。



有司機在網上分享「車Cam」影片，批評另一名司機「打尖」進入時租停車場，惟其後被其他網民反過來炮轟他無理。（facebook影片截圖）

該名司機在facebook群組「馬路的事討論區」發帖，又上傳事發的「車Cam」片段，顯示事發上周六早上約11時許，當時片主正隨着車龍緩緩往停車場駛前，其間一輛銀色私家車突然從左邊切線，欲排在片主車前，片主拒絕讓路，並斥責「後面排隊㗎嘛」。對方回應稱只是要讓乘客下車，片主便說「我理得你啊，落車都要（排隊）啦，識唔識禮貌啊？」。最後片主在銀色私家車前先入停車場。

片主在帖文續指，當時停車場外有10多輛車正在排隊，該名司機卻想插隊，他拒絕讓路便被指手畫腳，「一句唔係入停車場大晒啊？呢個場得一個入口時租月租上落客都係咁排，幾廿歲人排隊都唔識要人鬧你知唔知醜？！」，並指對方說謊，目擊他最後也駛入了時租停車場，而非落客。

不過，帖文一出，不少網民反批片主無理，加上影片沒有顯示對方司機是否駛入時租停車場，認為不應單靠片主一面之詞，「先唔理對方打尖賤格，但你講得出時租月租一齊排，你都幾趣緻」、個重點係樓主嗰種自大狂妄，假定全世界人都要跟佢排隊，無考慮其他情況……我未見到有片證明佢入時租，我係唔會信任何文字」、「我係月租嘅話都唔會同你排啦」、「我想問如果人哋係月租，點解月租要同你一齊排隊？上落客都要跟你排？咪玩啦」。

另有部份網民則認為對方司機「作賊心虛」，假如是月租車位擁有者，根本毋須多言，「如果係月租，講一句泊月租有幾難，好明顯打尖嗰個唔係月租」、「我諗佢（片主）放得上嚟，嗰個打尖嘅人都唔會係住客／月租，無謂太多其他假設？同埋打尖條友如果真係覺得自己大支嘢第一句就講自己係業主／月租位啦……講咩落客啫」。