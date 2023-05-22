大聲咳惹爭執　粉麵店暴躁大叔竟扔辣椒油　食客慘中招濺眼無仇報

新冠肺炎疫情爆發後，香港人的衛生意識大大提高，更不時有人因防疫問題引起爭執。屯門有粉麵店日前就有食客因咳聲及戴口罩問題引起口角，有目擊者指其中1名涉事大叔更一度「出手」扔辣椒油，導致附近食客無辜中招，被濺中衣服，甚至入眼。女店員見狀隨即喝止有關食客，直斥「打爛我啲嘢呀」，而其他食客則一邊「食花生」觀戰，一邊說「出去打、出去打」。



屯門有粉麵店日前有食客因咳聲及戴口罩問題引起口角，有目擊者指其中1名涉事大叔更一度「出手」扔辣椒油，導致附近食客無辜中招，被濺中衣服，甚至入眼。（fb「真.屯門友」影片截圖）

「飲涼茶喇！」事發片段周二（16日）下午被上載至facebook群組，樓主指「難得食餐麵都遇上燥火黑衫大叔」，稱當日在粉麵店用餐期間，1名身穿黑衣的大叔「咳咗好幾下，都大聲」，附近1名身穿白衣的大叔看不過眼，出聲提醒咳嗽時要遮住口部，因當時食客均已脫下口罩正在進食。

沒想到此舉竟引來黑衣大叔不滿，走近白衣大叔大罵，雙方因而口角。樓主指，爭執期間黑衣大叔竟然「出手」，「用小學雞做法扔嘢，扔辣椒油」，導致附近的食客同告中招，慘被辣椒油濺中衣服，甚至是眼睛，「隔離啲人受難了，入眼，衫又係，最慘啲姐姐要清潔」。

影片可見，兩名大叔爭執期間，有人建議報警，並要求大叔留在餐廳，「你唔好走呀」，有人則一度稱「我使乜走呀」。這時有女店員看不過眼，怒喝兩名大叔「要打出去打！」，又斥責兩人「打爛我啲嘢呀」、「攞我啲嘢嚟揼，做乜Ｘ嘢呀」。旁邊食客見狀亦「食花生」觀戰，部分人「抽水」稱「出去打、出去打」。片段隨即結束，目擊者指未知店方最終有否報警求助。

不少網民看過影片也批評大叔扔辣椒油的行為，直指有機會傷及無辜，「扔辣椒入眼可大可小」，而樓主則指當日有另一名食客慘被波及，「已經有阿叔中咗了，冇仇報」。亦有人認為事件本屬小事，質疑大叔為何要暴躁回應，「為老不尊」、「輸咗入廠俾人打一身當教訓，贏咗去差館」，樓主則稱店員亦開玩笑揶揄大叔，「好笑，啲姐姐話『做佢老婆就死了，俾佢打x死』」。