被巴士阿叔狂鬧「冇戴口罩」　女孩企硬反擊　其他乘客全部幫呢邊

台灣的正義魔人無處不在，只是自以為是的正義往往令人費解。



有一名女孩在論壇Dcard上以「沒戴口罩，在巴士上被大吼」為題發文，她表示周日那天飄著雨，她去補習了一整天，加上生理期第二天，整個人全身都很不舒服。

搭巴士回家的路又要一個多小時，在心力交瘁下還遇到下面這種「鳥事」讓她非常崩潰！

鬧到其他乘客甚至司機也忍不住參戰 點圖放大看詳細事發經過：

+ 28

原PO敘述當時情況，她一上巴士就坐在後排滑手機，此時有一位阿伯說：「妹妹啊！你沒戴口罩，你要戴口罩。」她遲疑幾秒，想說可能阿伯沒更新到新聞，只是好心提醒，便溫柔回覆：「嗯，現在已經解禁囉，除了醫療場所是可以不用戴口罩了。」

阿伯態度開始不好：「現在公共場所就是要戴口罩，你是沒看到大家都戴口罩嗎？」原PO回：「現在除了診所、醫院等醫療機構需要戴口罩，其他地方已經不用戴了。」阿伯語氣加重地說：「你現在在公共場所，你就是要戴口罩，公共場所就是要戴口罩。」原PO再度回：「已經解禁了，現在公共場所可以不用戴。」阿伯開始大聲吼：「大家都在戴口罩，就你沒戴，你是沒看新聞嗎？你自己上網看，政府宣布很久了，公共場所就是要戴口罩。」

【相關圖輯】就算取消口罩令仍會繼續戴嘅10大理由 女士：唔使化妝仲反而靚咗（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 34

原PO表示，以上的對話開始無限跳針循環，因生理期真的很不舒服，又一直不斷被吼，很想趕快結束對話，於是她就回應：「先生是你應該看新聞哦！已經宣布解禁了，我剛剛已經說了很多次，現在就是可以不用戴口罩，是你沒常識，應該去看新聞、網路上更新你的資訊。」此時，阿伯就大聲嘶吼說：「你罵我沒常識，你憑什麼罵我，你現在什麼態度，沒常識的是你耶！公共場所就是要戴口罩，今天是你有問題，你沒戴口罩！」

幸好車上有一位好心男出面解圍：「現在就是不用戴口罩，你到底在吵什麼啦！」阿伯生氣：「我講到你了嗎？關你屁事，到底跟你有什麼關係，你湊什麼熱鬧，我是在跟你講話嗎？」好心男：「現在就已經不用戴口罩了，是你有問題耶！」阿伯更加地生氣：「關你什麼事？我是在跟你講話嗎？」好心男也不斷循環和阿伯重覆對話。原PO覺得這一切很荒謬，只是覺得阿伯很可憐，現在就已經不用戴口罩了，自己沒有更新到資訊，還在這邊大聲亂吼人家。

【同場加映】「口罩電眼女記者」爆紅 真面目與傲人身材同解禁 IG粉絲數狂升（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

後來，路人爺爺也出聲：「現在就不用戴口罩了，是你應該多看新聞好嗎？在這邊沒事找人家吵架。」路人阿姨也補充：「4/17就已經解禁了，網路上都寫得清清楚楚，是你的錯你還在那邊大聲說話。」巴士司機看不下去也表示：「現在搭巴士已經不用戴口罩了。」路人也表示：「對啊！巴士司機都說，搭巴士不用戴口罩了。」這時，阿伯老婆站起來一副快哭的對原PO說：「妹妹！我們也是好心提醒你，是一片好意，提醒你沒有戴口罩，你有必要這個樣子嗎？」

最後原PO解釋，當時那個阿伯怒氣沖天對著她嘶吼，其實當時自己是感到非常恐懼、害怕，甚至阿伯的手一直激動揮舞著，並且根本沒有要放過她的意思。她承認自己唯一的錯就是說對方「沒常識」，也上網查是有可能公然侮辱，關於這點感到很抱歉，非常謝謝當時幫她的「好心男」及其他有出面幫她說話的人。還有原PO只是想告訴車上其他人，自己沒有做錯事，不想受委屈，吵架不一定要用吼的才會比較厲害。

【同場加映】台美女記者瘋狂追問 惹怒受訪資深前輩爆紅 IG脫罩真面目曝光（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

文章一曝光立即引發熱議，不少人為女孩抱屈，「一堆這種無知又自以為正義的老人」、「阿伯老婆直接使出裝可憐技能，覺得是你的錯，隔著文章都能感覺到阿伯在我耳邊大吼」、「遇到瘋子」、「阿伯應該是智力已經有點退化了，講話一直重覆就是最常見的特徵」。

「你能跟他講那麼多EQ已經很高」、「下次就直接手機搜尋宣布解禁的新聞影片，大聲播放給全巴士的人聽，直接大打臉！」、「好好笑，阿伯應該很大聲，好多人幫忙聲援，真的是突然感覺到人間溫暖」。

延伸閱讀：

明天鋒面到「不如第一波」 吳德榮：各地局部短暫雨

雞蛋進口預計6月達高峰後將減少 陳吉仲：盼蛋農有合理利潤

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】