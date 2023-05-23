網傳地盤工招聘告示　離奇標榜在家工作仲包兩餐　網民質疑有蠱惑

打工仔當然希望找到筍工，不過太過優厚或獨特的條件有時也會「中伏」，求職者絕對要打醒十二分精神。社交平台近日流傳招聘帖文，聲稱急聘地盤工，日薪可達1200元，不過招聘內容竟離奇表明，獲聘者可在家工作，更會提供2餐膳食。網民看過帖文也摸不着頭腦，笑問樓主「你知唔知自己講緊咩？」，亦有人質疑相關招聘有蠱惑，懷疑負責人是電話騙徒。



社交平台近日流傳招聘帖文，聲稱急聘地盤工，日薪可達1200元，不過招聘內容竟離奇表明，獲聘者可在家工作，更會提供2餐膳食。（《激戰》劇照）

相關招聘告示日前於facebook群組流傳，指明「急招地盤工！」，不限男女均可申請，日薪為每日1200元。帖文內容指，該「地盤工」職位可在家工作，時間為早上9時至傍晚6時，僱主會提供加班津貼以及2餐膳食，而應徵者毋須任何經驗，「積極肯學就得」。發文者留下了負責人電話，要求有意應徵者以WhatsApp聯絡。

離奇招聘告示引來網民轉發討論，有人指出帖文中有多個不合理之處，「小弟才疏學淺，有咩地盤工喺屋企做？謝謝賜教」，又笑指「在家工作，又有兩餐膳食？可叫外賣？」。不過發文者看到相關留言，均沒有解釋或反駁，僅留言要求對方以訊息聯絡了解。

社交平台近日流傳招聘帖文，聲稱急聘地盤工，日薪可達1200元，不過招聘內容竟離奇表明，獲聘者可在家工作，更會提供2餐膳食。（《激戰》劇照）

網民紛紛質疑，相關招聘內容自相矛盾，其實只是另類詐騙手法，當有人聯絡後，對方便會以不同藉口行騙，「在家鋤地鑽孔？真有創意的騙徒」、「呢啲hacked account（被盜用帳戶）最近好多扮請人」。

有人更貼出截圖，顯示同類「騎尼」招聘有多種內容，惟大多標榜在家工作以及毋須經驗，如聘請可在家工作的超市員工、於粉嶺工作的酒店房務員等，不禁直斥：「copy改啲唔改啲，點呃人？」