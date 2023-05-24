的士乘客call車行西隧：收據不要85折印　司機批西客：咁叫正價囉

雖然法例要求的士按錶收費，但「85折」訂單於行內亦很常見，早前有司機為了防止有乘客以單據向公司報銷車費以「賺取」差價，自費製作了「車費85折」字樣的原子印，在單據上標明車費已獲折扣。有司機近日使用應用程式接單時，就發現有乘客召車時表明需要單據，並要求司機不要蓋上85折印，引來同業討論，批評相關乘客不願付正價卻要求正價收據，行為是「西客」所為，更建議行家利用1招對付。



有司機近日使用應用程式接單時，發現有乘客召車時表明需要單據，並要求司機不要蓋上85折印，引來同業討論。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

早前有的士司機稱為了防止乘搭85折車客人以正價單報銷車費以賺取差價，以及出於自娛，自費製作「車費85折」字樣的原子印，標明車費獲折扣，首次使用即令客人極速黑面，並提出改為付足車費以索取正價單據。日前再有司機於社交平台貼出應用程式召車截圖，顯示有乘客召車打算從銅鑼灣禮頓中心前往屯門青磚圍富榮花園，要求以85折收費，同時願意提供15元「貼士」。

相關的士乘客於訂單上列出6個額外要求，包括取道西隧過海、以電子支付形式繳付車費、非吸煙司機，車費85折及需要單據，以及不能在單據上蓋上85折印章。上載訂單圖片的司機不禁笑言「85折印」具影響力，「笑咗，唔知係咪曾經收過？」，又批評涉事乘客為「西客」，要求付折扣價卻想索取正價收據，「咁咪叫正價囉，X街」。

帖文再次引來的士司機討論，部分人批評涉事乘客存心欺騙，「真係有要求，要賺嗰15%公數」、「電子收款再食信用卡回贈，但如果俾公司報詐騙，一check record就GG」、「發達靠嗰廿蚊㗎啦」。不過也有網民認為，85折印長遠或會影響生意，「玩八五折印班醒目仔以為可以令搭客畀正價，實際上搭客會問司機拎電話拎咭片，班醒目仔遲早八五折都冇得做」。

另有的士司機指，即使不蓋印也有其他方法令乘客不能以單據報銷車費，「唔扱印可以手寫㗎？」、「到咗收幾多錢，咪畀張手寫單囉，一定冇85折印」、「唔要印就手寫收據啦」、「留低證據，可以告教唆行使非法文書罪，這是刑事罪來的，應該要有一次殺雞儆猴了」、「寧可做少單，都唔會益呢啲西客，各位司機大佬做人拎返啲尊嚴出嚟」。