巴士上層打燈set機拍片　乘客批阻路：一行為或違法　城巴咁回應

在其他乘客不知情下，在巴士上拍片是否違規？近日網上流傳一張照片，有網民指有拍攝團隊疑在未有向城巴申請許可及通知其他乘客的情況下，在巴士上層開機打燈拍片，惹來上層其他乘客不滿。事件惹起熱議，有網民批評「有錢用咁大部機，但係冇錢租車」、「臨記錢都慳返」、「上層唔畀企，咩人都咁話」，更有人指團隊的行為或已違法。城巴企業傳訊部回覆《香港01》查詢表示，城巴近日並未接獲相關拍攝申請，呼籲巴士乘客應彼此尊重，共同締造優質乘車環境。



近日網上流傳一張照片，有拍攝團隊在城巴上層開機打燈拍片，惹來上層其他乘客不滿。（facebook圖片）

有網民於facebook群組「沙田之友」轉載一則帖文，照片可見，一名身穿灰色上衣的男子於一輛城巴的上層位置，手持大型攝錄機站着座位旁，疑正進行拍攝工作，旁邊亦有人負責打燈及拿着小型錄影機協助拍攝，引來巴士上其他乘客注目。

不過拍下照片的乘客質疑，拍攝團隊疑未有向城巴申請許可及通知其他乘客，批評「其實拍嘢係唔係大晒？為咗拍嘢封咗大半個上層，拍嘢冇問題，一係就後啲拍，一係就畀人入去啦」，就連轉載帖文的樓主也直斥「咁大部機又打晒燈又好似過份咗啲喎」。

根據第230A章《公共巴士服務規例》，巴士移動時，乘客不得在通道以外的任何巴士部分、巴士上層或前於單層巴士或雙層巴士下層司機位最後部分站立。（資料圖片）

事件引來網民熱議，有人批評拍攝團隊打擾其他乘客，涉事司機亦未盡責留意上層情況，「唔係應該包租一車拍咩？阻礙其他人」、「邊個咁威」、「睇樓主反應好明顯唔知情」、「如果咁樣司機都唔知就唔應該做司機，我之前坐巴士有人企上層、坐樓梯，個司機都係咁開廣播」。

有網民則猜測團隊或是在拍真人騷，故未有通知其他乘客，務求拍到最真實畫面，不過有人就不滿指該做法涉及私隱問題，「如果喺街有真人show影我，我一定舉佢中指」。更有人指出，負責拍攝的工作人員於行車途中在巴士上層站立，行為已違反乘客守則，甚至已屬違法。

城巴企業傳訊部回覆《香港01》查詢表示，城巴近日並未接獲相關拍攝申請，呼籲巴士乘客應彼此尊重，共同締造優質乘車環境。

據了解，巴士公司設企業傳訊及市部協調各傳媒機構拍攝，會視乎每宗申請作適切安排。

根據法例第230A章《公共巴士服務規例》，巴士移動時，乘客不得在通道以外的任何巴士部分、巴士上層或前於單層巴士或雙層巴士下層司機位最後部分站立。任何人無合理辯解而違反條文，即屬犯罪。