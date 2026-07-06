無按鐘飛站！巴士阿叔怒吼嗌開門片瘋傳　爆粗搶帽　司機做法獲讚

【巴士阿叔／巴士須知】搭巴士按鐘落車是常識吧？本港網絡流傳影片影片，見到巴士上一名中年大叔疑因落車忘記按鐘，結果巴士沒有及時開門，令他無法下車。大叔一怒之下竟走到司機位置，爆粗發脾氣大叫車長開門。司機未有理會，大叔惱羞成怒，突然出手搶走司機頭上的帽子，怒吼：「我唔敢打你，我X你老X！」

影片引來熱議，網民紛紛斥責大叔行為，「必須嚴懲此等廢人！」、「（巴士司機）做得好」、「求人仲要咁惡？」、「滋擾司機，熄匙報警」、「成個細路仔咁樣，落唔到車就發爛渣」。



翻查資料，影片於2023年5月流傳，至近日被「翻炒」再引起熱議。



網絡瘋傳一段影片，巴士上一名中年大叔疑因落車忘記按鐘，結果巴士沒有開門無法下車，於是走到司機位置爆粗發脾氣大叫車長開門。（影片截圖）

該段巴士阿叔大鬧車廂」影片長約1分30秒，地點相信是大嶼山巴士車廂。片段見到，穿灰色短袖上衣、藍色牛仔褲的大叔，原本站在巴士下層中間的車門旁邊，惟等待片刻巴士仍未打開車門，大叔於是怒氣沖沖走到車頭，拍打司機座位的掩門，怒吼：「開門啦！」

巴士阿叔大鬧車廂過程逐格睇▼▼▼

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司機一度回應，但大叔不滿續呼「開啦！開啊！走咗落去啦！我行好遠喇已經」，又連拍司機位門3下，邊說「我趕時間啊！」。大叔見司機未有理會他，繼續不耐煩指着司機怒轟：「開門啦。開門啊！你咁X食古不化，快X啲開門啦，開住門行咗去咪得囉！」

司機聞言依然沒有理會，這時大叔望向前方車輛，沉靜片刻再不斷拍打司機位門，哀求稱「開門啦……」，可是司機仍然保持沉默。大叔這時惱羞成怒，突然出手搶走司機頭上帽子泄忿，更爆粗大罵：「我唔敢打你，我X你老X！」

大叔惱羞成怒，出手搶走司機頭上帽子泄忿。（影片截圖）

影片至此結束，惟上載片段的網民未有交代事件最終如何平息。網民看後紛紛批評大叔行為，「必須嚴懲此等廢人！」、「（巴士司機）做得好，好聲好氣都仲話丫」、「求人仲要咁惡」、「滋擾司機，熄匙報警」、「跟規矩做等於食古不化？」、「自己問題，咪下個站落囉」、「真係戇XXX，第一佢已經超越咗黃線，第二佢騷擾車長構成危險同埋犯法，第三佢咁嘅情緒有機會會襲擊車長，仲有點解唔撳鐘落車呢？ 成個細路仔咁樣，落唔到車就發爛渣」。

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力，違者可罰款5,000元及監禁6個月。