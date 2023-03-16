「2童被罰跪地舉高手」照片瘋傳　街坊揭心酸內情：右邊的是媽媽

一名網友在14日上傳一張「雙人罰跪照」，畫面中只見有兩個人跪在路邊並且高舉雙手，疑似是捱罰的情景，讓原PO不禁寫道：「建議家長可以讓孩子跪進去一點，氣歸氣，孩子的安全第一啊！」



該文引起逾萬人按讚或給予其他臉書表情符號，還釣出附近居民解釋原委。

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一名自稱是附近居民的女網友表示，他們家是撿回收維生，但大家誤會了，在左邊孩子同樣也是跪著的背影，應該是孩子的媽媽，她並說：「這家人的父親常常喝酒醉就會罰媽媽及小孩這般罰跪，已經看過很多次了，警察也來處理過很多次了，但是，情況依舊沒有好轉，不知道有沒有相關的社福部門能幫忙她們？」

直至截稿為止，已有超過1.4萬人按讚或其他臉書表情符號，也有3千多名網友紛紛留言，多數網友認為「傻眼！怎麼可以叫孩子們跪在外面？回家愛怎麼跪就怎麼跪，感覺這樣蠻傷自尊心！」、「教育有很多方式，用這種羞辱小孩自尊心的方式是最糟糕的方式，要記得你會老他會大，不要以為小孩還小就不會記仇，都記得一清二楚」。

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不少人附和原PO建議，認為：「在大馬路跪，不僅羞辱小孩尊嚴，也危害用路人安全！馬路是你家鋪設的地方嗎？」有網友還分享如何處罰孩子罰跪的經驗：「我小孩罰跪，是這樣子跪的，去宮廟跪，向神明懺悔」。

但有些家長說，現在的小孩根本不怕父母，「現在居然有那麼乖的小孩！我叫小孩子罰站，他還跳起來打我」、「不然就是恐嚇媽媽，說她要打家暴專線」。

部分網友還留言表示，這張照片真的讓他們回憶到童年了，網友分享：「小時候也在自家樓下背著書包跪過，被綁在陽台打，人來人往的眼神讓我心碎，我到底做了什麼滔天大罪」、「過年期間，雙手被爸爸綁在樹上，眾人觀賞」。

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但也有人說：「我小時候也常被罰跪在電線桿旁邊，全村莊的人經過都會看，我也沒心理不健全。」

也有網友覺得，這是別人的家務事「不要管」、「家長有家長教育的方式」、「人家在教兒子，你們在插什麼嘴」、「覺得跪在大馬路很沒尊嚴，那就不要犯錯啊，天下父母心，有哪個父母親會無緣無故叫自己小孩跪在大馬路（心理變態）就不要說了」、「一篇文釣出一堆教育魔人，很多人都忘了雖然現在提倡愛的教育，但也需要鐵的紀律啊」。

編按：事件在台灣引發輿論關注，台北市社會局3月16日表示，今年1月就要介入協助輔導，但家長消極拒絕配合，然而現在又發生此狀況，因此今天會替母子聲請家暴保護令。



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