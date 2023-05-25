離譜！醫生做截肢手術找清潔工做助理　因1事被揭穿　下場曝光

德國發生駭人醫療事故，西部1間醫院早前向公眾致歉，指院內1名外科醫生替病人進行腳指截肢手術時，臨急找清潔工人協助按住病人的腳，並要清潔工人遞上手術工具。雖然手術順利進行，病人亦康復，但院方認為醫生違反專業守則，最終將醫生解僱。



德國美因茲大學附設醫院發生醫生違反專業守則被解僱事件。（網上圖片）

綜合外媒報道，德國美因茲大學附設醫院（Mainz University Hospital）1名外科醫生，於2020年替病人進行腳指截肢手術時發生突發情況，其中一名進行手術的醫生被急召到急症室幫忙。當時病人只進行局部麻醉，過程中顯得焦慮不安，醫生擔心進行手術時病人會亂動，因而叫一名清潔工人協助按住病人的腳，並要求清潔工遞上手術工具，最後手術順利進行。

事件被醫院經理揭發，他當時在手術室裏發現清潔工人手上拿着染血紗布，查問清潔工人發生了什麼事，才知道清潔工人臨時被醫生找來當手術助理。

涉事醫生在進行截肢手術時，叫1名清潔工幫助按住病人的腳，並要求他遞上手術工具。（示意圖／GettyImages）

院方首席執行長菲佛（Norbert Pfeiffer）指，儘管當時屬緊急情況，但外科醫生不能找非醫療專業人員進行或協助進行手術。菲佛又說，雖然病人已康復，沒有不良後遺症，但該名醫生確實違反了專業守則，這種情況「這永遠都不應該發生」。據了解，該名醫生已被解僱。