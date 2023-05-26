變態！女主管送下屬底褲仲強迫接收　網民斥超惡：這是性騷擾了吧

送禮固然能讓收禮者開心，但也要留意對象和物品是否適合！台灣有男生於討論區發文表示，女主管有天拿了盒內褲回公司，說是家裏沒人穿，想送給一位女下屬，即使下屬不斷拒絕，還是被強迫收下帶回家，在旁目擊事件的他直言覺得主管有問題，令下屬感困擾。有網民指出，同性之間送內褲沒問題，但強迫接收就很不尊重他人意願，「同性送內褲是覺得沒什麼啦，不過人家都說不要了還硬塞不ok，除非拒絕的很委婉，人家以為你只是在客氣」。



台灣有男生於討論區發文表示，女主管有天拿了盒內褲回公司，說是家裏沒人穿，想送給一位女下屬，即使下屬不斷拒絕，還是被強迫收下帶回家。（示意圖／GettyImages）

該男生於Dcard以「送下屬內褲很有問題吧」為題發文表示，今次事件是女主管送內褲給女下屬，直言「如果性別換一下應該就完蛋了吧」，又問道「女生真的有人會這樣送內衣褲的嗎？」。

不少網民留言指出女主管行為惡心，硬塞東西給別人十分無禮，「即使是朋友之間也超怪，誰會送內褲給下屬啊，這是性騷擾了吧，超惡」、「都拒絕了還硬塞，已經是騷擾了，就算真的穿不到也可以送親友吧，給下屬超怪的」、「就算是女的也非常困擾，這種非親非故的關係送這麼私密的物品，感覺超級惡」、「這不是送禮，根本變相丟垃圾，主管只是把家裏沒有要的清出去給別人」。

不過也有網民認為同性之間送內褲沒問題，「異性會很惡，同性別的話還好，我之前辦公室有個阿姨網購了內褲，結果買太小最後整組送我」、「同性我個人認為還好，就像很多人買到不適合的東西，想說送一下身邊朋友或誰需要就送給他，內褲這個家人朋友也會，主管我倒是沒聽過，但我個人可接受。可能她也沒想那麼多，只是想送給有需要的人吧」。