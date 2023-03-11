打工仔午膳回家補眠！上司怒斥20年首遇到　網民撐：法定休息時間

上班族難得有時間午休，當然不能浪費一分一秒！較早前韓國有打工仔因為公司和他家距離很近，每天午飯後都會回家休息，怎料上司知道後卻斥責他上班時間居然回家，更指工作多年從未看見有人這樣做，委屈下便發文詢問「上班時間真的不能回家嗎？」。事件惹來網民力撐，認為午膳本就是私人時間，上司無權干預。



有打工仔指因為公司和他家距離很近，習慣午飯後回家休息，上司知道後卻斥責他此行為，委屈下便發文詢問「上班時間真的不能回家嗎？」。（《鬼怪》劇照）

外媒報道，韓國一名年約30歲的打工仔在討論區發文，指其任職的公司每天有1小時30分鐘的午膳時間，其他同事吃完飯後，多數會到咖啡廳休息，而他卻因為住得比較近，步行只需要5分鐘，加上在家更放鬆舒服，所以選擇回家小睡片刻。

不料上司得悉後便斥責他「怎麼在上班時間回家？」，打工仔不解反問「午休時間不是合法的自由時間嗎？」，對方告誡他要學會看公司氛圍做事，稱「我20年工作生涯第一次看到有人上班時間回家」。他當下無奈答「我知道了」，但後來覺得委屈，發文到網上詢問：「上班時間真的不能回家嗎？」

對於事主慘被上司斥責，獲網民都力撐，反而是上司管太多，「午餐是法定休息時間，為什麼要插手？」。（《老頑固實習生》劇照）

對於事主慘被上司斥責，網民都力撐他沒有錯，反而是上司管太多，「我中午也回家吃飯休息，從來沒有人說什麼」、「午餐是法定休息時間，為什麼要插手？」、「午休時間我想幹嘛就幹嘛」。不過亦有人認為職場人就是要看公司文化做人，而不是自行決定，加上「應以『私事』告知上司，不然發生突發事故，公司便沒辦法得悉」。

韓媒報道，當地《勞動基準法》規定，僱員每工作4小時必須給予30分鐘休息時間、每8小時休息1小時，並可自由運用休息時間。