上班第3日被解僱！女生準時下班惹上司不滿：我沒回訊息可以走？

準時下班都有錯？近日上海就有女生剛入職3天便遭到解僱，原因竟然是因為她準時下班，上司因而不滿她的工作態度，更怒斥其「我沒回消息你就可以走了嗎？」。她覺得受到不合理的對待，因此已經向仲裁局提出訴訟，更呼籲他人遇到類似事件也要謹記維權自己權益。事件惹來網民熱議，有人認為該公司做法不合理；亦有人反指事主應反省自身工作態度。



上海有女生入職3天便遭到解僱，原因竟然是因為她準時下班，引來上司不滿其工作態度，有網民認為該公司做法不合理；亦有人反指事主應反省自身工作態度。（網上影片截圖）

據內媒報道，上海1名女子（王女士）在廣告公司任職，該公司的上班時間為上午9時30分至下午6時30分。從對話可見，事主在首天下午6時34分有傳短訊給上司，「還有啥活兒嗎，沒有的話我先下班咯」。第二天下午6時33分，她同樣詢問「還有需要我的地方嗎，沒有的話我先溜咯」。

由於2次都沒有獲得對方回覆，所以她便先行離開辦公室。不料第3天早上回去卻被上司指責失職，因為有事找她時她已經下班，並提出解除勞動合同的通知，辭退理由是「無故頂撞上司，工作主動及工作紀律差，不以公司利益為首」。

王女士認為她沒有錯「我跟領導說，你沒回我呀」，對方竟然說「我必須要秒回你嗎？我沒回消息你就可以走了嗎？」。她表示，理解廣告行業會面臨加班問題很嚴重的情況，她接受所以才會決定在該公司工作，不過亦表明「我能夠接受他就我前一天準時下班這個行為來跟我溝通，但是我不能接受他以這個為理由，來對我進行一個毫無尊重可言的指責」。

王女士被解僱當天的下午便已經去了管轄該公司的仲裁處提出申訴，希望該公司按法律規定予以補償。她補充，很慶幸離開和她價值觀念完全不匹配的公司，更以自身例子呼籲他人，要捍衛自己權益，「勇敢地選擇拒絕」。

王女士被解僱當天已經去了管轄該公司的仲裁處提出申訴，同時呼籲他人要捍衛自己權益，「勇敢地選擇拒絕」。（網上影片截圖）

事件在網上廣傳後，網民都各有看法，有人認為該公司做法絕不合理，支持事主申訴，「這個用人單位真的不應該，難道晚下班就能錄取嗎？」、「準點下班也有錯？」、「下班為什麼要跟領導打招呼？該走就走！這種風氣是怎麼起來的！」、「試用期前三天她能幹啥？重要的工作會給新人嗎？」。

不過亦有人認為事主應要反省自身問題，「試用三天就開除了，找找自己原因」、「不把心思放在工作上，卻喜歡糾結人事，自己還不夠強大時，過分強調自尊是沒什麼意義」、「鬧得愈大，以後都沒人敢要你」。惟有留言指所有問題只歸根於「沒有關係」，「我們公司新來的（員工），天天全辦公室第1個下班，業務能力還不行，照樣留用，因為是領導介紹來」。