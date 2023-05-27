奶奶偷撿新抱原味內衣褲　驚見全被剪爛惹誤會　被問一句紅都面晒

內衣褲是每個人的貼身衣物，著到鬆身後無法捐贈，丟掉「是常識吧」。台灣一名新抱發現自己丟掉不要的貼身衣物，竟然離奇出現在奶奶的房間，懷疑對方基於不想浪費的心態，偷偷撿回來，但不知有何用途，於是告知丈夫。丈夫建議她日後剪爛才丟，豈料奶奶有日突然叮囑新抱，叫她和丈夫晚上勿做奇怪事，新抱回過神來才知道，奶奶見到被剪爛的衣物，誤會了夫婦有特殊癖好，只好再次告知丈夫，丈夫更以此開玩笑，引來奶奶狂罵。大批網民留言指「撿人家丟棄的貼身衣物才是不正常吧，請不要做奇怪的事情」、「蠻有趣的經驗」，有同路人亦指自己母親或奶奶都會這樣做，令他們無言。



樓主朋友奶奶認真翻找檢查新抱丟棄的垃圾，連內衣褲都會「回收」放入自己房內。（電視劇《BB來了》截圖）

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發出帖文，指出朋友的奶奶「並不是一個很節儉的人，生活上也沒有什麼物資金錢缺乏」，但是每次朋友整理好準備要丟掉的垃圾或衣物，都會發現奶奶認真翻找檢查，還會四處去跟鄰居說新抱很浪費，「每天都有很多東西可以丟」。

有一天樓主朋友突然發現，連她不要的貼身衣物都離奇出現在奶奶房間，稱明明貼身衣物狀態已經很差，勉強穿上去也不舒適，想不通奶奶為什麼要撿回丟掉衣物，又指如果是一般衣物就算了，但畢竟是已經穿到不要的貼身衣物，即使奶奶想留着自己穿也不可思議。

樓主朋友感到困擾。（電視劇《BB來了》截圖）

樓主朋友向丈夫提及事件，丈夫同樣想不通，只能建議以後如果要丟棄衣物時，務必剪爛才丟。樓主朋友依言照做，豈料有一日，奶奶突用台語向新抱說：「你們夫妻晚上不要做奇怪的事情啦，正常一點！」。這時新抱才恍然大悟，意識到奶奶看到該批被剪爛的衣物後，誤會她與丈夫有特殊癖好。

朋友再次將事件告知丈夫，沒想到丈夫直接向奶奶表示：「媽媽，你怎麼知道我們在做奇怪的事？妳年輕時跟爸爸也這樣玩哦？」奶奶聞言即狂罵：「哎呦喂，死仔，羞羞臉，這樣玩，浪費，都壞掉了，不能穿了啦！」

網民指出「撿人家丟棄的貼身衣物才是不正常吧」。（Getty Images）

帖文引來不少網民討論，有人指出「撿人家丟棄的貼身衣物才是不正常吧，請不要做奇怪的事情」、「真的很無言，整個房子都被搞到像是資源回收」。雖然有網民認為事件是「蠻有趣的經驗」、「太好笑了啦」，但有同路人慨嘆自己母親或奶奶都會這樣做，「我婆婆也是這樣，我要丟什麼她就趁我不在時又撿起來放在她房間，說她要給某某人，或要丟的衣服也是打開來看東看西後，再跟鄰居說我媳婦很浪費，好好衣服要丟掉，反正就是林林總總的藉口一堆」、「這婆婆跟我媽可以結拜了，我媽都把我整理好的垃圾翻箱倒櫃過濾一遍，把她覺得還是可以用的東西通通撿出來」。