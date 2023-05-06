表姐遊日本回來送手信　表妹驚見中文標籤　揭喺呢度買極失望

外遊手信一定要在當地購買嗎？近日有女生發文，指表姐從日本旅遊回港後送她日本零食作手信，但她看產品包裝時卻發現食物成份標籤是中文，繼而揭發是在港購買，因而大感失望，並稱「我自己買都得啦」。



有女生指表姐從日本旅遊回來時送了日本零食作手信，但她其後發現是在香港購買，因而感到失望。(《初戀那一天所讀的故事》劇照）

樓主在香港討論區以「收到表姐嘅手信之後有啲失望」為題發帖，指表姐早前去日本旅遊，回來後見面時便送了她1盒日本零食。正當收到手信開心之際，卻看到包裝上的食物成份貼了中文標籤，才知道手信其實是在香港購買。

樓主續稱，表姐後來解釋指因為其行李箱不夠空間，因此直接在香港買來日本零食當作手信。樓主坦言，雖然收到手信很開心，同時也很失望，「但係如果喺香港買嘅話，我自己買都得啦」。

不少網民認為送手信都只是心意，樓主不應介意其購買地方，「你去多幾次日本就知買手信係幾辛苦，失望嘅下次直接叫表姐唔好買」。（Jezael Melgoza on Unsplash）

帖文引來網民熱議，不少人指責樓主不對，認為手信只是心意，如介意便不要收下，「妳去多幾次日本就知買手信係幾辛苦，失望嘅下次直接叫表姐唔好買」、「有手信好過冇手信，都係心意啫」、「畀就人情唔畀就道理，有得收就算啦」、「香港人成日去日本，仲買手信做咩」、「如果外國同香港買嘅嘢係一樣，香港買好過，起碼唔使拎得咁辛苦」。

有人則認同樓主的想法，「手信」就是要在外地買，否則便失去其意義，「香港買，咁算手信？」、「好似冇咗買手信嘅意義」。另外也有留言揶揄樓主，提醒她往後外遊必須買足手信，不能有遺漏，「以後樓主去旅行記住一個不漏，全部要有手信」。