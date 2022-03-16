網紅打包食剩飯餸　轉頭送流浪漢惹熱議　網民轟：伯伯不是廚餘桶

珍惜食物是美德，但如何避免浪費也是一大學問。台灣1名網紅日前於社交平台分享外出用餐的相片，稱到了1家口味較重的餐廳，未能吃掉所有飯餸，決定「打包」帶走。不過他其後再貼出相片，指在路上將食物轉送予1名流浪伯伯。事件引來網民激辯，有人直指分享曾食過的食物非常惡心，而疫情期間更有播毒風險；有人則認為網紅行為出於善心及避免浪費，能幫助人便可接受。



台灣網紅郭郁承稱到了1家口味較重的餐廳，未能吃掉所有飯餸，決定「打包」帶走，其後再貼出相片，指在路上將食物轉送予1名流浪伯伯，事件引來網民激辯。（ig「kuoyucheng」截圖）

台灣網紅郭郁承日前在Instagram發限時動態，指到了1家「口味很重」的餐廳用膳，相中可見他點了數款食物，包括滷肉飯、炒菜及蒜泥雞腿。他指未能吃掉所有食物，為免浪費決定帶走，「肉太多，害我馬上膩掉吃不下，打包走吧」。

不過他之後貼出兩張相片更新，其中1張為從餐廳打包的食物，表示「我覺得我吃不下，帶回家應該也不會吃」，而第2張則交代他將打包的食物送給路邊的露宿伯伯，「有飯有肉有地瓜葉，希望伯伯喜歡，剛剛盤旋超久一直不敢給，但我做到惹」。

郭郁承轉贈剩飯予露宿者的行為引起激烈討論，網民意見兩極。有人狠批將吃過的剩食轉送他人非常惡心，疫情期間更有播毒風險，「伯伯不是你的廚餘桶！超惡心，萬一自己有傳染疾病怎麼辦？」、「給人家吃剩飯不覺得是愛心的表現，畢竟這也是你不要的東西，且伯伯也未必想吃別人的剩飯」。

不過也有網民認為郭郁承是出於好心，若伯伯得知情況仍願接受則可避免浪費，同時替他解決需要，「還好吧，而且看每個菜都有分開裝，而且伯伯可能少了這餐就要挨餓欸」、「雖然疫情期間這樣真的有疑慮，但如果伯伯沒說什麼應該也是真的很餓吧，不然直接丟掉也是很浪費」、「我相信就算他吃剩打包也比街友去翻垃圾桶找食物更衛生些，看不慣不要看而已」。

露宿者寒夜流連筲箕灣 好心人買飯送口罩 網民卻列2點質疑被騙



有網民早前在筲箕灣發現1名露宿者在下雨的寒夜下獨自坐在銀行門口，因不忍對方捱冷，決定送贈晚飯及口罩。樓主稱經過傾談過後，露宿者透露自己離開了精神病院，只能坐於街上等父母，惟網民看過帖文卻列出2點，指精神病院屬公營醫院，不會因病人缺乏經濟能力便拒絕協助，又表示在各區也遇過同類露宿者，質疑該名露宿者只是職業行乞集團的其中一員。

