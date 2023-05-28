求包養！富婆攜$900萬上門提親　男子難掩內心喜悅　網民勁葡萄

「阿姨，我不想努力了」真人版再度上演！日前緬甸有名穿着珠光寶氣的富婆，攜帶近25億緬甸幣（約932萬港元，下同）到1名年輕男子家提親，還有大量僕人緊隨身後，浩浩蕩盪出現在路上的照片在網絡上瘋傳，惹來關注。不少網民對男子獲富婆看中，紛紛表示羨慕，認為可以奮鬥少幾年；不過亦有人質疑事件真偽，估計只是為宣傳而拍攝的廣告而已。



緬甸1名穿着珠光寶氣的富婆，攜帶近25億緬甸幣到名年輕男子家提親，還有大量僕人緊隨身後，浩浩蕩盪出現在路上的照片在網絡上瘋傳。（網上影片截圖）

馬媒報道，緬甸一名渾身金光閃閃、雍容華貴，笑起來具親和力的富婆日前攜同多個僕人，浩浩蕩盪走在大街上，更帶同25億緬甸幣的現金，原來是準備前往其喜歡的「小鮮肉」家求婚。

從圖片可見，被求婚的男子本來表現很是勉強，不過「口裏說不，身體卻很誠實」，面對大量金錢誘惑，最終欲拒還迎，還是答應了與富婆的婚事。當男子將事件禀告父母後，雖然他們不太樂意，但為了兒子往後能少奮鬥幾年，還是做好準備，在家迎接富婆準兒媳的到來。

富婆將大量現金和金銀珠寶全「晒冷」在桌上時，男子父母難掩心中喜悅，本該打量富婆年齡、長相、身材，卻被錢財所迷惑，頓時覺得富婆很有女性魅力，更被其具親和力的笑容融化，改口表示為人父母需尊重兒子選擇，稱「兒子不是圖富婆的錢，是因為他愛這款大碼熟女啊！」。

對於富婆上門送彩禮，不少網民紛紛表示羨慕，「阿姨，我不想努力了」、「可以少奮鬥幾年」；不過亦有人質疑事件的真實性，猜測或許是商業宣傳而拍攝的廣告而已。

（綜合）