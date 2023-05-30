女子攜輪椅乘的士遭收6元公審司機　網民反斥西客　收費表咁規定

的士司機有權就擺放在車尾廂的行李收費，但最近有女乘客在網上發文公審司機，指日前送1名老人家到醫院後，她獨自帶着輪椅乘搭的士，不料被司機收取6元行李費，在帖文直斥「的士只係收行李錢或貨物額外錢，輪椅除外」。不過，樓主承認當時需要輪椅的長者沒有同行，結果被網民反批「咁點解唔收得？」、「唔係輪椅使用者就可以收」，認為樓主無理取鬧。



有的士乘客在網上發文公審司機，批評對方就輪椅收取6元行李費，惟網民後來發現需要輪椅行動的長者根本不在車上，紛紛留言聲討樓主。（示意圖／資料圖片）

樓主原於facebook群組「舉報拒載（的士）群組」發文，表示早前帶1名長者由老人院到廣華醫院，其後她獨自攜帶輪椅乘坐的士返回大角咀的老人院，輪椅被放置於後車廂，司機後來收取6元行李費。事主不滿，記下車牌資料並在網上公開，直指「正常普通的士只係收行李錢或貨物額外錢，輪椅除外」，意圖在網上公審該名司機。

樓主早前帶長者由老人院到廣華醫院，其後獨自攜輪椅乘坐的士回老人院，不滿被司機收取6元行李費。（資料圖片）

不過，其後有網民在帖文下方問道，當時需要輪椅的長者有否同行，方知原來長者不在的士上，故反過來質疑「咁點解唔收得？」、「真係惡，四肢健全都唔畀收$6」。相關帖文內容的截圖後來被分享至另一facebook群組，引來不少網民討論，紛紛指出「有老人家同車先唔收，冇同車就可以收，例如你去買一架輪椅，然後搭的士返屋企，咁就要收」、「係殘疾人士賴以行動嘅輪椅先唔可以收」、「坐輪椅嗰位無跟車嘛～得個XX喺車就梗係收啦」。

據運輸署網頁之的士收費表顯示，司機可就每件擺放在車尾行李廂內的行李，及每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李，收取行李附加費：殘疾乘客的輪椅及拐杖毋須收費。