港女佛誕入長洲食海鮮　怒轟豉椒炒蜆3分2都係殼　網民拆解原因

香港貴為美食天堂，其中一樣美食就是海鮮，不過有女食客分享她較早前在長洲吃海鮮時疑被「搵笨」經歷。事緣她到長洲某酒家用膳並點選1碟炒蜆，不過上菜後卻發現三分之二都是蜆殼，不見蜆肉，覺得被騙便將事件公審至網上，怒斥該酒家「劏客」。有網民認為選擇去長洲吃海鮮根本是自討苦吃，「遊客畀人劏係香港特式」；亦有人覺得未必全是店家責任，又解謎表示「全部單一齊炒，實分唔匀」、「甩咗嘅肉去咗其他碟都有可能」。



有女食客稱在長洲某酒家點選了炒蜆，上菜後卻發覺全碟接近三分二都是蜆殼，怒斥該酒家「劏客」。（fb「飲食黑店大全 (全港食店質素關注組)」圖片）

該女食客在facebook「飲食黑店大全 (全港食店質素關注組)」群組發文，指上周五（佛誕日）趁着公眾假期便前往長洲某酒家用餐，不過當日所點的一碟炒蜆，還未開始動筷，已經發現碟上三分之二全是蜆殼，而上菜的碟盤亦找不到剝落的蜆肉。她其後向店家查詢，只獲回覆「一直係咁」，因而感到不滿，怒斥「劏客還劏客，最多咪細細碟上」，更嘲諷「唔使溝貨扮大碟」，將上手客人吃剩的，再轉手給下枱食客。

不少網民認為樓主自願去長洲吃海鮮，更要挑選大時大節，根本就是自討苦吃，「長洲你都食海鮮真抵死」、「去到長洲你係遊客，而遊客畀人劏係香港特式」、「呢味餸，係舐汁㗎」、「海鮮飯店從來都有唔少爭議，入得去都預咗畀人劏」。

亦有人認為或許未必是店家問題，更指食肆運作以解釋有關情況，「撇除黑店問題，炒蜆多人叫，通常一大鑊一齊炒，甩咗嘅肉去咗其他碟都有可能」、「大排檔係咁架啦，全部單一齊炒，實分唔匀」、「下次唔好食蜆，反而食椒鹽鮮魷無咁伏」；亦有留言建議自家製作就最放心，「唔使食到成肚氣」。

（FB「飲食黑店大全 (全港食店質素關注組)」）