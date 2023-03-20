12人流浮山歎海鮮餐埋單$1.2萬！網民斥餐廳劏客：當你哋成檯水魚

辛苦搵來志在食！有時食一頓美味又豐盛的大餐作為自我鼓勵也是不錯的選擇，有網民日前發文，指一行10人到了新界流浮山享用海鮮餐，眾人大快朵頤，吃了生蠔、龍蝦、斑球及蝦蟹等多款海鮮，埋單盛惠1.2萬元。樓主事後直言食物質素只屬一般，惟因毋須付費並沒有太介意，但網民得知該餐價錢卻紛紛直指樓主及同行者被劏，質疑餐廳收費過高，「唔明點解會值$12000，騙局」。



有網民日前發文，指一行10人到了新界流浮山享用海鮮餐，眾人大快朵頤，吃了生蠔、龍蝦、斑球及蝦蟹等多款海鮮，埋單盛惠1.2萬元，引來網民討論。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

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該名網民於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指一行12人前往新界流浮山享用海鮮大餐，貼出相片分享當晚的美食。從樓主上載的相片可見，他與友人吃了多款海鮮，包括白灼蝦、蝴蝶蚌以及花螺，亦有上湯龍蝦、清炒斑球、炸生蠔、豉椒蟶子及椒鹽瀨尿蝦等，連同一碟金銀蛋上湯豆苗，看起來非常豐富。

樓主事主指，海鮮大餐最終賬單價錢約為1.2萬元，酒水因自備故未有計算，直言認為價錢不值，但他不需付款故未感介意，「最多值$7000，唔係我埋單所以唔使錢」、「咁埋單係咁呀嘛，梗係唔值啦」。

有眼利網民發現，相中可見餐檯上有餐碟作煙灰缸之用，碟上亦有多個煙頭，顯示有人疑在食肆邊食海鮮邊吸煙，笑言1.2萬的賬單實際已包括違例吸煙罰款。不過，未知涉事位置是否室外露天座位。（fb「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

不少網民得知相中海鮮餐索價1.2萬後，紛紛認為樓主及同行朋友慘成「水魚」，又質疑涉事餐廳「劏客」，「$6000都話，萬二真係當你哋成檯都係水魚」、「重點係品質差，劏人囉」、「送埋夫妻咩，萬二蚊唔值」、「咁嘅餸萬二蚊夠食兩次」、「呢度12000真係太貴，就咁睇6000店家都有賺」。

亦有眼利網民發現，相中可見餐檯上有餐碟作煙灰缸之用，碟上亦有多個煙頭，顯示有人疑在食肆邊食海鮮邊吸煙，笑言1.2萬的賬單實際已包括違例吸煙的罰款，「連埋食煙俾人（罰）五千」、「餐廳禁煙，位位罰$5000，當你10位都五皮嘢，萬二蚊算平」。不過，未知涉事位置是否室外露天座位。

根據《吸煙(公眾衞生)條例》，所有食肆處所，例如酒樓、餐廳或茶餐廳，不論有多少個室內座位，食肆處所內的室內地方都是禁止吸煙區。