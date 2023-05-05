台爭鮮壽司「超高明趕客術」曝光　一句話令食客立即埋單仲好開心

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

餐飲業尖峰時段免不了排隊。

近日就有網友發現，台灣爭鮮壽司店為了提高翻桌率（table turnover rate），使出「一妙招」，不但達成目的又不失禮貌，讓網友紛紛讚歎。

一個簡單方法秒令大批客人心甘情願埋單（點圖放大閱讀）：

+8
壽司郎頑童2.0　「拿酒精狂噴壽司」友人拍片放IG　網民起底緝兇比壽司郎舔醬油更噁心　日本男便利店朝便當撒尿一路屙到門口秋葉原女壽司師傅穿和服惹爭議　業界偏見深　曾指月經影響味覺

網友日前在臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》發文指出，自己晚餐去吃爭鮮，當時時間來到7點23分，服務人員突然跳出來說：「各位客人，時間就是金錢喔！7點30分前結帳買單，就送飲料一瓶喔！」接著全場繞一圈宣傳。

原PO笑說：「禮貌的翻桌術，好像很有效的，一堆人結帳，要換我們入座啦！」

【同場加映】爭鮮廿幾蚊食到飽？網熱議慳錢魔術　一碟三文魚壽司驚變「6件」（點圖放大閱讀）：

+14

對此，底下網友也紛紛表示，「一瓶飲料換一組新客，超划算」、「（台灣）定食8也會」、「結完帳繼續坐的客人應該算少數吧？」、「聰明的店長」、「我覺得不錯啊！我本來就吃很快，如果有飲料鼓勵很開心呢，還能提高翻桌率」。

此外，原PO也在底下幽默補上後續，「結果我們迅速用餐，吃飽以後7點48分，老公不想走，想等說8點會不會送飲料」。該則留言也引來其他網友按讚。

【同場加映】頑童「伸手玩壽司」　食客投訴侍應出埋聲　家長仍縱容乖仔繼續摸（點圖放大閱讀）：

+19
日本「超高速迴轉壽司」影片熱傳　客人桌椅「轉轉轉」快如過山車遊日注意｜怕步壽司郎後塵　CoCo壹番屋與餃子的王將等食店推新招壽司郎之亂｜台餐廳首公告：下載抖音者禁止進入！防止惡搞模仿潮「壽司郎頑童」傳已退學　悲慘現況曝光　鄰居：原本是乖乖學生不只日本壽司郎被惡搞　知名烏龍麵店男客用公羹狂𢳂天婦羅花入口鮭魚之亂｜唔止壽司凍食　日本人連食便當都唔加熱原來有4大理由

延伸閱讀：

「路很長，我陪你」外送員1舉動超暖心 惹哭上萬人

夜市套圈圈攤位1景象超吸睛 眾人齊讚：太療癒了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

日式料理
熱話
餐飲業
台灣
聯合新聞網