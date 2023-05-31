劏客？10人到小廚吃飯$2844嫌貴　蒸蝦一碟收$498　1關鍵網民唔撐

又見天價海鮮餐！？有石籬街坊發文大呻，指日前一行10人光顧葵涌某餐廳小廚，埋單要2,844元，其中冬瓜盅竟然收680元，「蒜蓉開邊蝦我都是冇問價錢，收我地$498，去酒樓吃都冇咁貴」，批評餐廳劏客，提醒街坊們要問清楚價錢。有網民認同以街坊小廚來說價錢太貴，帖文更被轉載到其他荃葵青群組，但許多人反指樓主未有問清楚價錢，其實責任最大，而且有小菜有海鮮，人均價錢300元以內不算太貴。



網民上傳帳單，不滿「廚房雜項」，即冬瓜盅要680元。（fb群組「我們都是石籬邨長大的」圖片）

樓主在facebook街坊群組「我們都是石籬邨長大的」發文，指她日前一行10人到葵涌某餐廳小廚吃飯，「各位街坊記得問清楚價錢才可以入此間店」。她指平日到酒樓點冬瓜盅價錢只是200元以下，結果落單後發現這店竟開價680元，單上寫上「廚房雜項」，「我哋真係驚嚇，蒜蓉開邊蝦我都是冇問價錢，收我哋$498，去酒樓吃都冇咁貴，這晚我哋10人，收費$2,844元」。

照片可見，蒜蓉開邊蝦相當大碟，而扇貝應該為人頭計約10隻。帳單內一般小菜價錢約68元至100元上下，例如土魷肉餅68元、黑椒牛仔骨煲98元、豉汁蒸白鱔118元，較貴的是霸王雞一隻188元。最貴的幾項包括「廚房雜項」，即冬瓜盅要680元，另外蒜蓉粉絲蒸扇貝叫價700元、蒜蓉開邊蝦498元。

樓主認為普通小菜價錢合理，惟對冬瓜盅價錢非常不滿，「$680，講多次係HK$680，把刀都擋人好深囉」，希望告知街坊們點小菜可以，但吃海鮮真的要問清楚先好入去此店，「唔好好似我哋咁，噴血又激氣」。

她們埋單時問店員，問為何冬瓜盅會列入雜項，而價錢那麼貴，甚至比酒樓還貴，對方稱不知道，價錢由廚房師傅開，而該名師傅身穿黑色廚房衫在外面收拾，「我哋走嗰時咪話，咁鬼貴，酒樓都冇收咁貴，條友當聽唔到，你咁劏人，冇下次囉」。

網民認為餐廳的菜式賣相不錯，但以街坊小廚來說有點貴。（fb群組「我們都是石籬邨長大的」圖片）

帖文引起街坊熱議，認為菜式賣相不錯，但價錢的確偏貴，若以人頭數計，餐廳的扇貝要70元一隻。不過有網民分享吃海鮮經驗，「扇貝出面有好多係每隻計，試過60蚊隻。開邊（蝦）我就試過200蚊斤。就咁睇，其實唔係貴出面好多」，但冬瓜盅680元的確偏貴，要視乎有什麼材料，「你唔係咩酒店或高級食肆，你係做緊一百幾十的街坊小菜」。而冬瓜盅是否天價真的見人見智，「講真10個人每人唔使300平均唔算係貴，冬瓜盅外面一個收$900都見過，當然人哋有瑤柱瘦肉老雞花膠啦」。

帖文隨後更被轉載到其他荃葵青群組，然而，許多網民認為樓主未問清楚價錢，要負上最大責任，「落單前有無問到幾錢？定係自己大意無問被人劏咗」、「一定要問清楚價錢，而餐牌冇嘅嘢，更加要問清楚啲，因為好可能有伏」、「老實講睇見個菜牌冇價錢都要問下幾錢啦」。

（綜合）