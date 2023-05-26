食Omakase後染疫　港女斥廚師咳嗽傳染要求退款　餐廳咁處理獲讚

新冠肺炎疫情爆發後，港人的防疫意識提升，人人也注意衛生避免「中招」。有港女日前與友人到尖沙咀半島酒店享用日式廚師發辦（Omakase），期間留意到師傅不時咳嗽，回家後即感頭痛不適，其後更確診新冠肺炎。她認為自己被廚師傳染，遂向餐廳投訴，要求道歉及全單退款，但遭餐廳拒絕，因而發文公審。餐廳得知事件後，於網上發文回應，解釋就事件的處理方式，同時公開與港女的對話內容，揭發港女曾以「去食環署投訴」及「facebook見」等要脅，更稱「我大把時間同你玩」，帖文惹來網民討論。



港女與友人享用日式廚師發辦（Omakase）後染疫，認定當日負責招待她的廚師是感染源頭，向餐廳投訴及要求退款，惟遭餐廳拒絕。（fb「香港 Omakase おまかせ 關注組」圖片）

事緣有港女日前於facebook群組發文，稱本月18日與友人到半島酒店的日式餐廳「釧Kushiro」享用廚師發辦慶祝生日。她指當日到場才發現餐廳「樓底好矮，冇乜地方可以打卡，感覺好侷促」，又指食物份量不足，「冇乜特別，食完好似唔係好飽，冇諗過食過咁貴嘅餐都冇飽到要捧住個肚走嘅感覺，覺得有啲唔抵」。而最令她不滿的是，當日負責招待她與友人的是1名日本廚師，形容對方「佢成晚喺度咳，咳咗好耐，好明顯係病」。

港女指，當晚食完晚餐後便感頭痛不適，「夜晚已經開始覺得唔舒服，第二朝瞓醒就頭重腳輕，已經知道自己病咗」，認為自己是被咳嗽的廚師傳染。約3日後她再自行檢測，發現確診新冠肺炎，隨即以訊息聯絡餐廳經理投訴，質疑廚師帶病上班，導致食客受感染。

港女指，當晚食完晚餐後便感頭痛不適，約3日後她再自行檢測，發現確診新冠肺炎，隨即以訊息聯絡餐廳經理投訴，質疑廚師帶病上班，導致食客受感染。（fb「香港 Omakase おまかせ 關注組」圖片）

餐廳回覆訊息時就港女不快用餐經歷致歉，並提出致電了解情況。港女指，經理於通話中解釋，廚師有一定年紀，而其他同事亦無不適，「佢話佢同事冇病，只係普通老人家咳」，惟她不滿答覆，認定廚師是感染源頭，同時要求全單退款：「我知道老人家嗰啲咳唔係咁㗎，嗰位日本師傅咳得來仲要係有痰咳，好明顯就係病！」

港女批評餐廳不負責任，又稱要求退款只因經理問她有何要求，「我咁樣病發睇醫生同埋要請病假，成個星期都返唔到工，呢啲賠償冇人可以陪到畀我，我只係覺得佢呢間餐廳嘅師傅好唔負責任，病就唔應該繼續返工，因為佢哋係直接掂到食物，然之後畀我哋食，真係好影響人」。

帖文引起網民討論，有人認為港女無理取鬧，難以將「中招」責任強加於廚師身上，批評她目的只為退款「食霸王餐」，「你希望餐廳賠償乜嘢畀你？你返唔到工畀返一個禮拜糧你？同埋樓主點樣證明你Covid係喺人哋餐廳惹返嚟？」、「香港真係投訴之都，中covid 都可以賴，仲要人賠償，用同一個方法去投訴，應該餐餐唔使錢」。

涉事餐廳「釧Kushiro」代表昨日（25日）於同一群組發文，貼出與港女的對話截圖，表示對其不快用餐經歷致歉，解釋無法答應退款的原因。（餐廳網頁圖片）

涉事餐廳「釧Kushiro」代表昨日（25日）於同一群組發文，貼出與港女的對話截圖，表示對其不快用餐經歷致歉，解釋無法答應退款的原因，「對於呢種『若果你哋唔退錢就上網寫衰你哋嘅做法』，我們絕對不能夠認同和妥協這種惡意威脅」。餐廳指，得知港女染疫後已消毒全店，並要求全體員工進行快測，未有發現有任何確診個案。

對話截圖可見，港女於電話通話後再發訊息批評餐廳「敷衍客人」，表明會於facebook公審，又稱「覺得最低限度你哋公司都應該要退返我嗰晚喺度食飯嘅錢畀我囉」。後來餐廳向港女傳送管理層回應及慰問卡，但她看過後僅回覆「咁facebook見」、斥對方「無真正正視我嘅問題，完全無諗過對我作出任何嘅合理賠償」。

雙方對話內容逐格睇：

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港女又將有關餐廳的負評截圖，批評餐廳「原來係慣犯」，表明會向食環署投訴，甚至語帶要脅稱「你哋等收皮啦」、「你話你哋冇得開幾個星期呢條數金，定係我嗰晚食飯嗰條數金啲呢？我而家病咗喺屋企好得閒呀，我有大把時間同你玩！」。

餐廳回應時指出，被指控不時咳嗽的山口師傅有一定年紀，「有時氣管敏感會出現幾聲咳嗽，因此一路以來他和全店員工都是帶着口罩去招呼客人，一直以來亦都冇收過任何這方面投訴」，強調店方一向接受客戶的批評及建議，惟今次事件「始終找不到理由全數退款給貴客的原因」。

餐廳的回應帖文再次引來網民熱議，不少人看過雙方對話，直斥港女是西客，行為猶如存心勒索，「睇到『我有大把時間同你玩』呢句有聲有畫面，似古惑仔收唔到陀地後同舖頭講嘅對白」、「失敗咗走上來唱衰人就一間，唔知之前有幾多間俾佢成功恐嚇到」。亦有人大讚餐廳處理手法，「無賴客人度度都會遇到，邊個有理最好就由法庭去裁決，當知道呢條索償橋唔多通時，呢類客人自然就唔會再用呢招搵食」。