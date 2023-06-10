中國二十八星宿準確預測一輩子吉凶　你知道自己屬於哪個星宿嗎？

【二十八星宿】中國占星系統裡的「二十八宿」， 是中華傳統天文學的一個重要分類系統。這二十八個星宿指的就是天上的繁星名稱，並分別由四方的神獸所守護著：東方青龍、北方玄武、西方白虎、南方朱雀。在中國傳統文化中，28星宿通常被用於占卜、命理、風水等方面的預測和分析，被認為對人的命運有很大的影響。



各星宿的吉凶因人而異，與個人的出生時辰和命運有關，不同行業和領域也有不同的解釋和理解。以下，科技紫微網就來介紹28星宿所代表的個人吉凶與其涵義。

【圖輯】點圖放大找出「屬於你的星宿」及「二十八星宿的吉凶預測」👇👇👇

+ 61

說明：先以你的農曆生日，按照月份與日期，在表格找到屬於你的星宿，再閱讀該星宿的吉凶預測。



東方青龍七宿：角、亢、氐、房、心、尾、箕

角宿

吉：適合從事教育、藝術、文化等領域，在職場上容易得到他人賞識和支援，能夠獲得很好的成就和發展機會。

凶：可能會遭受疾病、失業或者個人情感問題的困擾和不幸，需要時刻提高自我保護意識，並注意維護身體健康和身心平衡。

亢宿

吉：適合從事軍、警、體育教練等職業，具備勇猛果斷的特質，容易成為公眾的焦點和領袖人物。

凶：可能會遭遇離散、失戀、親友離世等不幸，也容易受到口舌誘惑和欺騙等負面影響，需要時刻保持心靈堅強，維護自我安全和穩定。

氐宿

吉：適合從事商業、金融、投資等領域，在財富方面容易得到好運氣，也容易得到他人的信任和賞識。

凶：可能會遭受家庭、婚姻、子女等方面的不順利，且容易在職場上遇到競爭和挑戰，需要努力保持內心的平衡和穩定，增強個人實力和抗壓能力。

房宿

吉：適合從事文藝、娛樂、傳媒等領域，具備創作、表現和演戲的藝術天賦，容易獲得他人認可和大眾的關注。

凶：可能會遭受財務問題、健康問題或人際關係問題等不幸面向，也容易被人欺瞞、詐騙，需要注意保持自身的真誠和清晰的認知。

【相關圖輯】天干地支｜出生年份影響你的命運？戊申年生勞碌命「富貴苦中求」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 57

心宿

吉：適合從事工作團體中的管理、組織、領導等角色，也適合成為企業家、政治家，具備決策、執行和指揮的才能，能夠為社會製造價值、帶來貢獻。

凶：可能會遭受職場鬥爭、婚姻問題、人際交往問題等不幸，也容易在自我認知和感情方面受到困擾和傷害，需要時刻保持內心平靜和清明的認知，以應付各種不利因素和困難。

尾宿

吉：適合從事行銷、銷售、宣傳等領域，具備說服、影響和溝通的特質，這對個人前途和職業發展都非常有幫助。

凶：可能會遭遇感情困擾、健康問題、交通事故等不幸，也容易受到失信、誹謗、陷害等情況造成的困擾和壓力，需要時刻保持警惕和注意力，加強自我保護意識。

箕宿

吉：適合從事醫學、法律、科技等領域，具備對於專業領域的研究、分析和判斷能力，容易取得社會認可和尊重。

凶：可能會遭受財務或工作上的困難、家庭不和、交通意外等不幸，也容易受到憂鬱、焦慮、悲觀等負面心理干擾，需要保持樂觀積極的態度，增強自我調節和應付困難的能力。

【相關圖輯】亥時出世發大財！從「出生時辰」看出你一輩子運勢 子時極招桃花（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

北方玄武七宿：斗、牛、女、虛、危、室、壁

斗宿

吉：適合從事技術、研究、創新等領域，具備創造、探索和發明的能力，容易成為行業和領域內的教父級人物。

凶：可能會遭遇財務糾紛、法律問題、婚姻不諧等不幸，也容易在職場上遭受挑戰和打壓，需要以耐心和清醒的認知來面對困境，尋找最佳解決方案，才能應付各種困難。

牛宿

吉：適合從事商業、金融、策劃等領域，在財富和資源方面容易得到好運和突破性進展。

凶：可能會遭受健康問題、家庭問題、招財不利等不幸，也容易受到合作方、經濟局勢等不可控因素的影響，需要時刻保持樂觀的心態、和穩健的行事風格，以應付各種挑戰。

女宿

吉：適合從事人文、社工、教育等領域，在情感和精神層面上具備感召力和啟迪他人的作用，也容易贏得他人的信任和友誼。

凶：可能會遭受感情困擾、家庭問題、性別歧視等不幸，也容易受到工作場所和社會上的壓迫和歧視，需要時刻保持自信和堅定的信念，以應付各種挑戰。

虛宿

吉：適合從事諮詢、心理、科技等領域，具備對於專業領域的研究、分析和洞察能力，也容易獲得他人的信任和支持。

凶：可能會遭受困苦、失落、身體疾病等不幸，也容易在職場上遇到阻礙和挫折，需要保持信念和耐心，不斷提升自己的認知和能力，以應付各種挑戰。

【相關圖輯】「一粒癦生在什麼位置」揭穿你哪方面最好運 掌心有癦大富大貴（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

危宿

吉：適合從事文藝、創意、娛樂等領域，在演戲、創作和舞台展示方面具備敏銳的感知力和高度才華。

凶：可能會遭受意外事件、身體傷害、財務損失等不幸，也容易遭遇不良人際關係、欺詐等負面事件。需要保持謹慎和警惕，加強個人安全和自我保護，以應付各種困難。

室宿

吉：適合從事管理、組織、協調方面的工作，具備優秀的協調、安排和規劃能力，容易得到上級和同事的賞識和信任。

凶：可能會遭受失敗、衝突、困苦等不幸，也容易招來責難、批評等負面情況，需要保持客觀沉著的態度，和靈活處理複雜情形的能力，以應付職場中的各種挑戰。

壁宿

吉：適合從事軍警、保全、治安等領域的工作，在危機處理、安全防範、和緊急處置等方面具備嫺熟的技能和冷靜的應變能力。

凶：可能會遭受緊急事件、身體傷害、意外或災難等不幸，也容易受到警察或其他國家機構的限制和約束，需要保持警覺、維護身體健康，加強自我保護和防範意識，以應付各種風險和挑戰。

【相關圖輯】你的農曆生日暗藏一輩子運程！初四、初十出世睇落平庸卻極易發達（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

西方白虎七宿：奎、婁、胃、昴、畢、觜、參

奎宿

吉：適合從事藝術、文化、設計等領域，在創意、想像和表現方面具備出色的才華和獨特的創造力，容易受人稱讚和喜愛。

凶：可能會遭受感情打擊、人際冷落、成就不佳等不幸，也容易在職場上遇到挫折和困難，需要保持積極的心態和努力向上的行動力，以實現個人的追求和發展。

婁宿

吉：適合從事商業、管理、法律等領域，在策略、理論和實踐方面具有出色的天賦和聰明才智，容易獲得成功和地位。

凶：可能會遭受家庭不和、處境尷尬、財務虧損等不幸，也容易在人際交往中遭遇麻煩和誤解，需要保持韌性、加強自我調節能力，以應付各種挑戰和困境。

胃宿

吉：適合從事醫療、管理、公益等領域，在護理、治療和服務方面具備敬業、責任和關愛的特質，能夠對弱勢群體和社區有所貢獻。

凶：可能會遭受過度投入、關係複雜和心理疲勞等不幸，也容易遭遇溝通障礙和職業壓力，從而影響職業成長和心理健康。需要建立正確的工作倫理和自我保護機制，保持內心的平衡和穩定，才能得到工作與生活的和諧發展。

【相關圖輯】分析家暴男面相 睇見「6大面部特徵」要避之則吉 3星座女須留神（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

昴宿

吉：適合從事工程、科技、研究等領域，在思考、實驗和分析方面具備清晰而敏銳的頭腦，可以取得一定的成就和創新。

凶：可能會遭受失敗、挫折和學業壓力等不幸，也容易受到道德指責、或遭遇訴訟糾紛等問題，需要提高情商和應變能力，以應付職場和人際上的挑戰。

畢宿

吉：適合從事金融、投資、諮詢等領域，在決策、分析和判斷方面具備一定的專業能力和商業頭腦，利於在職場上迅速發展。

凶：可能會遭受財務虧損、投資失敗、商業陷阱等不幸，也容易在職場上樹敵或受到攻擊，需要具備理性而冷靜的風險判斷管理能力，以避免合法權益受到侵害。

觜宿

吉：適合從事藝術、文學、感性等領域的工作，在形象、表達和創造方面具備非常出色的天賦和靈感，容易獲得專業認可和心靈共鳴。

凶：可能會遭受感情折磨、人際冷落、創作困境等不幸，也容易因感性傾向而忽視理性需求和工作實效，需要保持平衡和適度，逐步進階，才能保持專業領域的前瞻性。

參宿

吉：適合從事醫療、護理、志工等領域，在關愛、幫助和貢獻方面具有誠信和愛心等特質，可獲得社區和民眾的支持和尊重。

凶：可能會遭受身心疾病、疲憊壓力、職業瓶頸等不幸，也容易因過分自我犧牲和心理承受能力差，導致喪失自我和情感倦怠等問題，需要關注睡眠飲食、保養身體、並開拓個人興趣愛好，以保持心態和狀態的平衡和穩定。

【相關圖輯】辰時出世桃花極強！從出生時辰揭穿你的天命與未來 亥時正財超旺（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

南方朱雀七宿：井、鬼、柳、星、張、翼、軫

井宿

吉：適合從事創意、設計、管理等領域，在整體管控、策略規劃、和細節執行方面具備敏銳的見解和果斷的決策能力，有利於在職場上獲得一定的成就和名望。

凶：可能會遭遇失誤、短視和商業對手挑戰等不幸，也容易因精神過度緊張而導致身心疲憊等健康問題。需要保持呼吸平穩、心態開放，在工作節奏上要具備自我平衡能力，才能順利發揮專業能力和領導力。

鬼宿

吉：適合從事神秘學、哲學、靈性方面的領域，在個人修行、內心探索和人生體驗方面富於研究精神，有利於達成修行、領悟、和心靈愉悅的人生目標。

凶：可能會遭受迷惑、猶豫和孤獨等不幸，也容易因走向極端、或過度依賴心靈雞湯而導致現實生活失衡和社交關係異常。需要保持清醒和理智的態度，將信仰和行動適當結合，以建立務實的心靈探索方式。

柳宿

吉：適合從事文學、藝術、娛樂等領域，在表達情感、塑造形象、和喚起共鳴方面具備天賦和創意，容易獲得專業認可和大眾喜愛。

凶：可能會遭受創作困境、演藝圈競爭、粉絲圈糾紛等不幸，也容易因虛榮和心態失衡而導致身心健康和職業生涯受損。需要保持謙遜和自律的態度，不斷提升專業技能和品質，以建立持久而健康的創作生涯。

【相關圖輯】這些農曆月份出生的女人「富貴又好命」即睇你是否榜上有名（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

星宿

吉：適合從事科學、教育、法律等領域，在理性分析、知識學習、和社會服務方面有深厚的基礎和素養，在職場上能夠獲得聲望和成就。

凶：可能會遭受失敗、挫折和人際疏離等不幸，並容易因為過分理智、缺少感性，而在感情和溝通上受到限制和約束。需要加強心靈溝通，多累積感情經驗，訓練個人魅力和影響力，對於發揮專業優勢和人格魅力會有幫助。

張宿

吉：適合從事策略、行銷、領導方面的工具，在謀劃、決策、組織管理、和人才培養方面具備遠見與果斷的特質，在職場上能夠獲得成功和榮耀。

凶：可能會遭遇挑戰、危機和壓力等不幸，也容易因過度強勢自信而失去他人信任和支援。需要逐步調整心態，改善人際溝通，提高情商，才能平衡領導者與團隊間的關係。

翼宿

吉：適合從事設計、技術、藝術等領域，在創新和實驗性方面具備獨特的靈感和敏銳的嗅覺，可以在自己的領域中得到廣泛的認可和讚譽。

凶：可能會遭受創作瓶頸、技術難關、和人際紛爭等不幸，也容易因墨守成規和心態僵化而錯失發展機會和藝術高度。需要保持開放和獨立的思維方式，著重實踐和保持反省，才能一直保有好的理念和創作風格。

軫宿

吉：適合從事科研、教育、文化等領域，特別善於深入探究、傳承弘揚、以及領導他人，具備堅定的信仰和卓越的智慧，能為社會發展進步做出重要貢獻。

凶：可能會遭遇批評、排擠和孤獨等不幸，也容易因個人利益和學術立場的衝突而導致聲譽受損和職業生涯下滑。需要具備堅韌不拔、清晰明辨的精神能力，保持真誠謙虛的態度，才能一直得到大眾的尊重和信任。

延伸閱讀：

【紫微命盤】免費算！解讀你的命盤玄機

【批流年】2023是你的人生關鍵年？

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】