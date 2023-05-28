6月生肖運程財神隨時降臨！屬蛇發大財　屬兔犯太歲但月中遇貴人

新的月份帶來新氣象，財神爺隨時有可能降臨在每個人的身旁，但果沒有好好掌握住機會，可會和幸運擦身而過！然而運勢的好壞，都有可能影響到健康、工作或是感情。



台灣「感應占卜師」王妙坤老師以他多年命理經驗，分析2023年6月份12生肖中，前六個生肖的整體運勢，提供給讀者們參考。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

屬鼠

屬鼠人在6月份，將會有破財的狀況產生，開銷變得比較多，但是請放心，你所花出去的錢將來都會回收，這段時間主要是交際應酬變得頻繁許多，與長官同事或客戶之間的相處增加，當然免不了就要花錢來增進友好的關係，雖然不自覺的需要請客吃飯，但是這些付出不僅對於日後的財運有很大幫助，在人緣好感度上也會加分許多，所以千萬不要吝嗇，該花的錢就花下去吧！這個月在工作上也較為繁重，需要同時進行各種不同的項目，身體上難免感到疲憊，建議可以吃一些食補，來維持體力。

幸運數字：12

吉祥方位：東南方



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+ 8

屬牛

屬牛人在6月份，對於遲遲無法進行的計畫，或是一直無法突破的方案，請不要繼續執著下去了，必須趕快修改計畫方案，或是重新評估是否放棄，選擇其它新的方式，因為這個月的你有絕處逢生的運勢，能在深淵之中找到一條全新的道路，在另外一塊天地創造出新的世界，並且能為你帶來不錯的收益，尤其是對於業務工作者或是銷售業者，有望讓財庫增加飽滿。這個月在健康上容易有頭疼的情形產生，必須多加注意，另外也減少出入寒陰之氣較重的地方，如果必須出入，記得離開後不要馬上回家，先到廟裡坐一下或繞一圈再回去。

幸運數字：26

吉祥方位：東方



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+ 57

屬虎

屬虎人在6月份，工作上有犯小人的情況產生，如果只是閒言閒語，自己就多加忍耐，很快就會過去了，但是自己在工作崗位上要繃緊一點，別被發現不好的習慣，若有偷雞摸狗、未將工作確實完成的情況時，可能會受到他人的告發，讓你成為長官關注的對象，造成很大的壓力，所以本月一定要腳踏實地，安分守己，方能平安度過。在感情上要多加注意伴侶的情緒，對方可能會跟你鬧脾氣，其實只是需要你給予更多的關懷，單身者則有機會遇到不錯的對象可以選擇，但請不要三心二意，必須專一，否則最後容易兩頭落空。

幸運數字：17

吉祥方位：東方



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+ 12

屬兔

屬兔人在6月份，容易受到工作以及家庭雙方面的壓力，在蠟燭兩頭燒的情況之下，自己會有放縱逃離的情形，雖然你想置身事外，但是你的責任感會讓你想放又放不開，反而徒增煩惱，建議你要勇敢面對，因為在工作方面，月中之後會有同事間的貴人出現，來幫你緩解壓力，給予相當多的助力以及建議，並與你一同解決問題。家庭上主要會是生活上意見不合的爭執，嚴重時可能會變成冷戰，建議你要多退讓，不要堅持己見，因為家是講情而不是講理的地方，如果能將心放寬不計較，很快就能恢復家庭祥和。

幸運數字：34

吉祥方位：西北方



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+ 22

屬龍

屬龍人在6月份，運勢較為衰弱，易犯小人，在與人相處上，要格外的注意，容易與他人發生糾紛，因此要謹言慎行，凡事多忍讓，並少於夜間外出，勿涉入龍蛇混雜的是非之地，若不慎招惹糾紛時，要懂得恭謙包容，切勿強出頭，自己理虧就要釋出善意，對方理虧則不要得理不饒人，一切依循正道來處理，較能避過煩心事，建議可以向平時所信奉的神明參拜，多多祈求神明護佑，並添些香油錢，累積福德，化解災厄。本月在健康上，稍有失眠或焦慮的情形，請別給自己太大的壓力，該休息的時候就好好休息。

幸運數字：6

吉祥方位：南方



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+ 35

屬蛇

屬蛇人在6月份，將要進入難得的好運勢，如魚得水，一帆風順，工作事業上有機會累積自己的財庫，投資理財方面也能有所獲利，讓自己感到相當滿意，但是你可不要不知足，尤其是接單、或業務類型的人，要量力而為，不能要錢不要命，承接太多的案件，反而會讓自己的身體無法負荷，這點必須多加的注意。在感情上本月有機會開花結果，如果要談論婚事，見對方家長的人，可以利用本月的好運勢，但是記得言詞要穩重，穿著要端莊，切勿有浮躁的行為，最重要的是，坐姿一定要端正，能讓你的形象加分許多。

幸運數字：27

吉祥方位：東南方



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】