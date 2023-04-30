2023下半年生肖運程　屬雞捱出頭遇貴人　屬兔犯太歲卻風生水起

兔年即將過半，大陸《運勢女王》運勢專欄分析下半年運勢，其中生肖屬兔、狗、雞運勢將好轉，在事業方面的改善最為明顯，例如獲得貴人相助，生意上成功獲得合作機會獲得豐厚報酬等，這三類族群也能在社交場合留下正面評價，替未來鋪路。



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生肖屬兔

屬兔者講求誠信、勤奮積極，上半年的勞心勞力其實是在幫助下半年打好基礎，壓力轉換成動力，幫助他們找到發展事業的正確方向。下半年開始人生進入高峰，事業上獲貴人青睞發揮良好，生活風生水起羨煞旁人。

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生肖屬狗

生肖狗個性樂觀，生活中習慣親力親為執行每件任務，但因不被重視、遭人刁難，讓上半年過得有些辛苦。不過他們自帶的奮鬥精神會支持他們度過這一關，下半年起苦盡甘來，事業名利雙收取得新成就，獲利豐盈的同時，還能在社交場合獲得好聲望。

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生肖屬雞

肖雞之人做事自信又積極，雖然上半年吃的苦讓他們有點「懷疑人生」，但下半年獲得貴人相助，事半功倍，生意方面順風順水，洽談合作的業務變多，他們有機會藉此告別貧窮，迎接富裕的未來。

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