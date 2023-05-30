銅鑼灣背心女姜濤灣馬路狂跌安全套　途人幫執　拖篋搭巴士現真身

【銅鑼灣／姜濤灣／好人好事】在街上跌了一大袋「安全套（Condom）」，尷尬經歷莫過於此！網上多個群組下午瘋傳數張相片，見到俗稱「姜濤灣」的銅鑼灣怡和街對開馬路，有穿着吊帶背心女子的拖篋女子，疑不慎在馬路中跌了一大袋安全套，數十盒貨品散落地上，慌忙蹲下執拾。幸「一方有難，八方支援」，多名男男女女途人見狀上前幫忙，發揮港人暖心本色，助女子渡過難關。相片引來網民熱議，大讚「香港人好有愛心」、「樂於助人」。

也有網民注意到「安全套」數量太多，是否「賣廣告」或「走水貨」，「Condom都走水貨？」、「呢個好笑」。



網上多個群組下午瘋傳數張相片，見到俗稱「姜濤灣」的銅鑼灣怡和街對開馬路，有穿着吊帶背心女子的拖篋女子，疑不慎在馬路中跌了一大袋安全套，幸獲路人幫忙執拾。（網上圖片）

銅鑼灣最美的風景是人！本港網絡下午流傳多張相片，拍攝地點在銅鑼灣怡和街馬路班馬線，上址被網民稱為「姜濤灣」，相片見到，1名穿吊帶背心女子正蹲在地上執拾散落一地的安全套，其身旁有行李篋。由於安全套數量太多，看着女子十分無助，大批男男女女路人即伸出援手幫忙執拾，盡顯港人暖心一面。

相片引來網民熱議，大讚「香港人好有愛心」、「樂於助人」。也有網民質疑「安全套」數量太多，是否「賣廣告」或「走水貨」，「Condom都走水貨？」、「佢掃到咁多貨其實都幾好嘢」、「搞咩跌到成馬路都係」、「呢個好笑」。另有大批網民關注「安全套」物主女子長相、去向。

議論紛紛下，有網民就追蹤到女子真身，並上載多張女子拖着李篋和一大袋「安全套」乘搭巴士相片。惟未知相片是跌避孕套事前還是事後拍攝，但其他網民看過相片後驚訝，「Ching好癲，追到上巴士？」。

有網民就追蹤到女子真身，並上載多張女子攜帶行李篋和一大袋「安全套」乘搭巴士相片。（網上圖片）

資料顯示，過往不時有內地遊客或水貨客愛在香港購買安全套回到國內，因部份外國品牌內地並無發售，當中包括多款日本安全套，而其他牌子的同型號產品，香港和內地發售的產品來源地亦可能有不同。