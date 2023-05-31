做人好假又扮嘢！城府極深3星座 機心重第1名「他」背後插刀
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
您是否遇過這樣的人，外表看似無辜又可憐，在關鍵時刻卻會狠狠擺你一道，可說城府極深。
《搜狐網》運勢專欄就點名了三大星座的人心機很重，和他們相處時最好多留點心眼，尤其第一名腹黑狡猾指數堪稱第一，不得不小心。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
三、天蠍座
天蠍座的人表面上看似簡單，實則有野心、有氣魄，他們的城府極深，一般人是玩不過他們的！很多人被天蠍座表面給欺騙了，其實接觸多了以後會發現他們平時偽裝的很好，讓人感覺無害，但是關鍵時候，可能會狠狠擺你一道，因此平常和天蠍座打交道時，最好多留個心眼，他們很懂得利用自己的外表優勢裝無辜、扮可憐。
【相關圖輯】80%痛苦係因為太窮！12生肖「天生財運」排行 虎馬猴易一夜暴富（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
二、處女座
處女座的人城府很深，他們內心深處有很多自己的想法，加上與生俱來的敏銳洞察力，更是讓他們不得不去想太多。不過儘管他們很有心計，卻從來不會去算計別人，遇到事情也會替別人著想，因此就算是公認的城府深，但身邊真心喜歡他們的朋友也不少。而且處女座本身能力很強又追求完美，加上做事謹慎小心，做什麼都能成功。
【相關圖輯】超準！台網瘋傳2023年12星座有什麼好運 雙魚財運翻身處女遇貴人（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+20
三、山羊座
山羊座（摩羯座）遇事寵辱不驚，謹慎的他們做任何事都經過嚴密考慮，不輕易表達情感，因此很多人無法摸清他們心中真正的想法，腹黑狡猾指數堪稱第一。尤其他們表面一套、背後又是另一套，讓你在完全不知情的情況下就出局，真可謂心機極深。而且山羊總是散發「生人勿近」的氣場，讓人因為害怕而遠離他們，造成一種不為人知、遠離世俗的錯覺，事實上他們只是不喜歡說話而已。
水瓶座一個原因超易唔小心得罪人！一文看清12星座不為人知的缺點ChatGPT替代不了3星座網民有共鳴：都是瘋子｜附AI輸給人類10原因睇落木獨「實情係隱形富豪」史上最低調3大星座：得朋友知道有錢攝理教鄭明析以神之名誘姦逾千少女！原來呢4個星座好易被洗腦日本網站揭12星座黐身排行榜 人馬原來係孤狼 第一名真係估唔到
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】