做人好假又扮嘢！城府極深3星座　機心重第1名「他」背後插刀

您是否遇過這樣的人，外表看似無辜又可憐，在關鍵時刻卻會狠狠擺你一道，可說城府極深。



《搜狐網》運勢專欄就點名了三大星座的人心機很重，和他們相處時最好多留點心眼，尤其第一名腹黑狡猾指數堪稱第一，不得不小心。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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三、天蠍座

天蠍座的人表面上看似簡單，實則有野心、有氣魄，他們的城府極深，一般人是玩不過他們的！很多人被天蠍座表面給欺騙了，其實接觸多了以後會發現他們平時偽裝的很好，讓人感覺無害，但是關鍵時候，可能會狠狠擺你一道，因此平常和天蠍座打交道時，最好多留個心眼，他們很懂得利用自己的外表優勢裝無辜、扮可憐。

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二、處女座

處女座的人城府很深，他們內心深處有很多自己的想法，加上與生俱來的敏銳洞察力，更是讓他們不得不去想太多。不過儘管他們很有心計，卻從來不會去算計別人，遇到事情也會替別人著想，因此就算是公認的城府深，但身邊真心喜歡他們的朋友也不少。而且處女座本身能力很強又追求完美，加上做事謹慎小心，做什麼都能成功。

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三、山羊座

山羊座（摩羯座）遇事寵辱不驚，謹慎的他們做任何事都經過嚴密考慮，不輕易表達情感，因此很多人無法摸清他們心中真正的想法，腹黑狡猾指數堪稱第一。尤其他們表面一套、背後又是另一套，讓你在完全不知情的情況下就出局，真可謂心機極深。而且山羊總是散發「生人勿近」的氣場，讓人因為害怕而遠離他們，造成一種不為人知、遠離世俗的錯覺，事實上他們只是不喜歡說話而已。

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