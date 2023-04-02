ChatGPT替代不了3星座網民有共鳴：都是瘋子｜附AI輸給人類10原因

【ChatGPT】AI人工智能的開發越來越進步，開發公司OpenAI也開發出AI聊天機器人Chatgpt，Chatgpt是基於GPT-3.5架構訓練而成，可以透過文字對話與使用者進行交談，使用者可以向Chatgpt提出各種問題，如回覆問題、生成文章和程式碼，或者翻譯文章內容等複雜任務，Chatgpt都能完成。



「ChatGPT替代不了水瓶射手雙子」登上微博熱搜

Chatgpt開放大家使用後，也吸引超過100萬人使用，並迅速在社交平台上引起熱議，不少人都相當擔憂Chatgpt將取代多個職業，掀起新一波的失業潮。但日前微博熱搜上卻出現一則相當有趣的討論字條「ChatGPT替代不了水瓶射手雙子」，短短一天就累積超過1.3億閱讀量，更有1.2萬的討論次數。

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「人工智能替代不了瘋子」

一名網友在微博上發文表示「ChatGPT替代不了水瓶射手雙子，我的意思是人工智能替代不了瘋子」，讓網友紛紛留言表示，「確實這三個星座都是瘋子，好好笑」、「這三個星座確實沒人能比」、「不只這三個星座吧，有些也是超怪」、「確實欸」、「每天情緒都在發瘋XD」、「人工智能真的沒辦法替代瘋子」、「讓人工智能替代這三個星座的話，世界會少很多樂趣欸」、「可怕的是這三個星座還引以為傲」。

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網友發出「AI沒辦法取代你的10大原因」

更有網友直接發出AI沒辦法取代你的十大原因「1. 沒你便宜。2. 沒你能背鍋。3. 沒你能吃苦。4. 觀察力沒你差。5. 沒你會道歉。6. 沒你有情緒。7. 沒你會自省。8. 沒你會重生。9. 沒你懂美好。10. 沒有你不行。」，網友也搞笑回覆「全是Ai的話，老闆就罵不了人了哈哈」、「不得不說Ai在這十點上沒我厲害」、「我果然還是沒辦法替代的，不怕不怕」。

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