攝理教鄭明析以神之名誘姦逾千少女！原來呢4個星座好易被洗腦

【以神之名信仰的背叛／Netflix／方力申女友葉萱Maple Yip／攝理教教主鄭明析】近日Netflix韓國犯罪紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，講述韓國邪教故事，其中首三集探討「攝理教」教主鄭明析就被指控以「神的名義」加以洗腦信徒並進行誘姦，讓大家不敢置信。



說到「洗腦」，其實就是某個人為了達到目的而試圖操縱對方，像是有的人一個腦波弱就被銷售員洗腦，買了自己不需要的東西，或者明明知道不對，卻因為對方話術而放棄自己底線等等。究竟那些星座特別容易被別人說服，甚至被洗腦呢？讓我們看下去吧～（點圖放大了解👇👇👇）

+ 4

「以神之名」最易被洗腦星座：雙魚座

雙魚座是一個情感豐富且容易被感性因素影響的星座，他們的情感世界很豐富，也很容易為了別人的需要而忽略自己的需要。因此，如果某個人能夠利用這些情感和需求，將他們的思想灌輸給雙魚座，他們很可能會被洗腦。

【圖輯】方力申新歡葉萱（Maple Yip）提被性侵經歷即爆喊（點圖放大逐格睇👇👇👇）

+ 8

「以神之名」最易被洗腦星座：天秤座

天秤座喜歡平衡、和諧，也很重視人際關係。因此，如果某個人能夠利用這些特質，讓他們相信某種觀點或想法是為了維持和諧、平衡，他們很可能會被洗腦。

【相關圖輯】以神之名｜5裸女共浴片段「冇打格」捱轟 編導一原因企硬全播出（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

「以神之名」最易被洗腦星座：巨蟹座

巨蟹座非常重視家庭和情感，他們很容易為了家人或情人的需要而忽略自己的需要。因此，如果某個人能夠利用這些情感和需求，讓他們相信某種觀點或想法是為了家人或情人的幸福，他們很可能會被洗腦。

【圖輯】點圖放大看方力申新歡葉萱（Maple Yip）2022年3月16號指控鄭明析性侵的記招畫面👇👇👇

+ 7

「以神之名」最易被洗腦星座：獅子座

獅子座喜歡被讚美和被關注，他們有很強的自尊心和自我意識。因此，如果某個人能夠利用這些特質，讓他們相信某種觀點或想法是為了讓他們更加優秀、更加成功，他們很可能會被洗腦。

【相關圖輯】以神之名｜網民入攝理教3年稱「信徒都很善良」一原因難退出教會（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

延伸閱讀：

慎選伴侶！因另一半而遭罪的4位韓星：宋慧喬前夫纏身，朴敏英男友詐欺形象慘跌

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】