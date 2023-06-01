女生穿瑜伽褲上班！上司斥「很難看」感委屈　遭網民嘲：沒看場合

穿瑜伽褲上班真的合適嗎？台灣有女生參加了瑜珈課程，不過由於是在早上上課，所以下課後便直接穿上韻律褲（瑜伽褲）上班，不料上司看見後直指「很難看」，並要求她以後上班前需要換好褲子或裙子，因而到網上控訴「這算職場霸凌和歧視嗎？」。網民都對樓主舉動感到無語，認為她不會看場合做人，「運動服跟運動風是兩回事」；亦有人諷刺她可以參加晨泳班，這樣就可以穿泳衣上班。



台灣有女生參加早上進行的瑜珈課程，下課便直接穿上瑜伽褲上班，不料卻被上司指難看，並要求她以後換好衣服才能上班，故控訴「這算職場霸凌和歧視嗎？」。（示意圖／gettyimages）

該女生在匿名公社以「穿韻律褲不行嗎」為題發帖，並詢問「請問穿韻律褲去上班有什麼問題嗎？」。她指由於公司沒有制服限制，加上最近報名參加了一個早上7時的瑜珈課程，所以下課後便直接穿上瑜伽褲去上班。

不料公司經理看到後直斥「很難看」和有礙觀感，要求她以後上班前需要換好褲子或裙子，因而覺得無奈，並認為自身穿瑜伽褲根本沒有影響別人，同事亦不覺得難看，再者很多路人都是這樣穿，故詢問「我一定要換嗎？」以及「這算職場霸凌和歧視嗎？」。

公司經理看到樓主穿著瑜伽褲上班後，直斥難看，更要求她以後上班前需換好褲子或裙子。（《我們與惡的距離》劇照）

網民都斥責樓主不懂規矩，「職場處處有白目」、「運動服跟運動風是兩回事」、「什麼場合穿什麼衣服，是基本禮儀好嗎」、「瑜珈褲真的很難看！尤其有些女生偏愛穿肉色，乍看之下好像在街上赤裸下半身」、「經理是上司也是資深員工，長官要求下屬要遵守吧！除非妳自行創業或升到總經理」；亦有人諷刺樓主可以報名晨泳班，「這樣還能穿比基尼上班」。