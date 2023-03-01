想穿瑜伽褲上體育課　女生po相問：奇怪嗎？　網民驚：形狀很明顯

【瑜伽褲／瑜珈褲】近年愈來愈多女士愛穿着瑜伽褲外出，不時惹來熱議。有女生於討論區發文表示，想穿瑜伽褲到學校上體育課，但害怕會被同學討厭，於是在網上發帖詢問「穿瑜伽褲去學校上體育課會很奇怪嗎？」。帖文引來爭議，不少人認為不應穿瑜伽褲上體育課，「濕答答的形狀會很明顯」、「我搞不懂為什麼現在一堆人穿這樣的褲子就出門了，是想讓大家看到妳身材很好？」。也有人認為穿什麼是個人自由，「瑜伽褲本來就可以外穿呀」。



女士們穿着瑜伽褲出街，往往會惹來熱議。（示意圖／gettyimages）

該女生於Dcard討論區以「穿瑜伽褲去上體育課」為題發文，指想穿瑜伽褲回校上體育課，但又感到猶豫，「請問各位姐妹穿瑜伽褲去學校上體育課會很奇怪嗎？」。

樓主解釋，她平常穿的衣服不太有運動休閒類，也不太喜歡那種風格的衣服，「不會想花錢去買」，加上本身有上「普拉提斯（集合瑜伽、舞蹈、體操的身體訓練）」課，所以有很多瑜伽褲，惟擔心這樣穿着會被同學討厭。

樓主又說，曾問身邊朋友對她穿瑜伽褲上課的看法，朋友都說「沒差啊，你就穿」，然而樓主憂慮朋友是在講「客套話」，故發帖徵求其他網民意見。

帖文引來網民爭議。不少網民認為不應穿瑜伽褲上體育課，「濕答答的形狀會很明顯」、「我搞不懂為什麼現在一堆人穿這樣的褲子就出門了，是想讓大家看到妳身材很好？」、「覺得猶豫就不要穿，會一直在意，無法專心上課」、「如果是跑步打球那種（體育課）不要吧…」、「一定會有指指點點的人，要穿就有可能承受這些」。

瑜伽褲是女性常見衣着之一，圖為藝人倪晨曦。（misselvani@IG）

愛穿瑜伽褲的女藝人▼▼▼

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也有人認為穿什麼是個人自由，「瑜伽褲本來就可以外穿呀」、「男生可能會看，不過妳不介意的話就沒差」、「穿什麼本來就是妳的自由」。亦有網民建議加一件能蓋住屁股的上衣較好，「穿個至少會蓋住屁股的上衣會比較好，如果有是稍微短版的上衣，比較凸顯身材沒錯，但就是怕有人誤會成騷之類的」。