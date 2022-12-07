台妹著瑜伽褲被同事掃視下半身　網民稱正常：男生穿棉褲也會被盯

許多女生上健身房或去運動時會穿著較貼身的瑜伽褲，運動時較無阻力且方便觀察運動姿勢，然而近日一名女子卻表示，她穿瑜伽褲去健身房時巧遇男同事，被對方緊盯下半身好幾秒，讓她覺得十分尷尬，不知道以後是否還要和對方打招呼。



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一名女網友在Dcard上發文分享，她日前在健身房巧遇一位許久未見的男同事，當時她身穿較為緊身的瑜伽褲，對方跟她打招呼時直接往下瞄了好幾秒，令她當下十分尷尬，「想問一下為什麼男都看著女生下面，而且還超超超明顯」

該女子還說，其實這並非個案，她在社區健身房也遇過類似情形，由於離家僅10分鐘路程，她原本健身完就會直接穿瑜伽褲回家，結果有次在搭電梯時遇到一位大叔一直回頭看她，幸好旁邊一位阿姨看不下去，直接對那位大叔吼：「你在看什麼？怎麼一直盯著看？」

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網友們聞言則表示，有時真的是不小心被吸引目光：「我是女生我有時候也會不小心瞄到」、「我是個正直的人，但我必須說，真的有種不自覺會看過去的魔力」、「我是女生，如果看到某些三角地帶太明顯的，我也會不自覺的看」、「我有時候恍神也會瞄到認識的女生內內，回過神來才發現好尷尬」。

還有不少網友反映，男生穿棉褲時也會被盯著看，「男生穿棉褲的時候也常常被…」、「男生穿棉褲的時候也會被偷喵哈哈哈」、「穿鯊魚褲在泳池邊走也會一直被看」、「真的會不小心一直定睛灰棉褲」、「如果男生穿緊身褲，我也會看他那邊」。

女子聽完眾人意見後則回應，既然知道這是生理本能，她以後可能盡量只在健身房裡穿瑜伽褲，回家前會先換好衣服。

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