獅子老虎都係貓！陸男將萬獸之王養成小家貓　一叫名字就微笑撒嬌

大型貓科動物果然還是貓。最近一段影片在網路上掀起熱議，一名男子和一隻獅子竟然相處的親密無間，男子示意獅子看鏡頭後沒過多久牠立刻轉過頭來，開始磨蹭男子的臉頰並撒嬌討摸摸，完全就是一隻家貓的模樣讓不少網友看傻。



綜合陸媒報導，大陸山東省煙台市一名男子曬出了一段影片，只見影片中的男子正拿著手機自拍，一旁有一隻獅子懶洋洋的躺在地上，男子看著鏡頭親密的呼喊獅子的名字「小四」，只見獅子慢慢回過頭來，和男子一起盯著手機的前鏡頭瞧不時還露出微笑，甚至還會對男子舔舔磨蹭撒嬌，看起來就像是被富豪飼養當異寵的大貓。

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其實這隻名叫小四的獅子是山東煙台動物園一隻被媽媽拋棄的小獅子，和牠一起合照的男子則是從小照顧牠到大的飼育員，一人一獅感情如膠似漆，小四儼然已經把飼育員當成自己的爸爸看待，時不時都會想要跟爸爸討摸摸拍拍，也很喜歡輕舔飼育員撒嬌示愛。

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影片曝光後吸引不少網友觀看，網友留言表示「羨慕可以把大貓養成寵物的人」、「就說大型貓科動物本質還是貓，只是體型大很多而已」、「這根本就是一隻撒嬌大橘貓」、「小獅子從小被拋棄，很黏飼育員也是很正常的」、「能跟獅子這麼近距離互動好羨慕」。

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