奇葩榴槤食法！加蔥花生抽清蒸　配即食麵點辣醬　網民：暴殄天物

內地近日掀起一股奇葩榴槤吃法熱潮，有微博網民分享在榴槤肉上撒上蔥花和拿去清蒸，聲稱是「廣東吃法」，引來網民熱議，大呼是「暗黑料理」，「清蒸我能理解，加蔥花是什麼操作」、「原汁原味不好麼，還要加工」，有廣東人更急急澄清「我們廣東沒有這種重口味的做法！」。



內地網民似乎厭倦了原汁原味地吃榴槤，於是「搞搞新意思」，微博近日湧現各種榴槤吃法圖片及烹調影片，除了加蔥花清蒸榴槤，有內地網民更發明了進階版蒸法，就是再加上辣椒粒和生抽，猶如蒸魚般，另有網民將榴槤加進泡麵、釀進肥腸、配辣醬進食、榴槤拌飯、榴槤蒸鴿子蛋、榴槤燉雞等，意想不到的配搭令網民看得目瞪口呆。

相關發文者只分享烹調過程，未有進食畫面和食評，故未知味道如何，不過不少網民就認為是多此一舉，糟蹋榴槤，「怎麼可以這麼糟蹋榴槤」、「直接吃它不香嗎？為什麼要蒸」、「吃榴槤和不吃榴槤的都沉默了」、「我懷疑你在浪費糧食」、「暴殄天物！這麼好吃的水果你們拿去做菜！」、「這個吃法在全國乃至全世界也是相當炸裂的」。

各種奇葩榴槤吃法▼▼▼

+ 11

不少廣東人跳出來澄清和強調清蒸榴槤不是當地吃法，「不要抹黑我們廣東」、「別造謠廣東人」、「我不認，我周圍沒有一個這麼吃的，你別亂說」、「給你一百塊說是北京的」、「你自己一個省吧」。

不過也有網民指出，以上創新吃法其實味道不錯，「榴槤拌飯我們家很常吃欸」、「換成糯米確實挺好吃的」、「蒸蛋和燉雞這個可以試試」、「之前在宿舍經常拿空氣炸鍋熱榴槤，保證全樓飄香，可以試試」、「肯定是烤榴槤好吃啊」。

（綜合）

有網民拍片分享用榴槤製作甜品▼▼▼

+ 16

其他水果也成為內地網民創意料理▼▼▼