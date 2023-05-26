果欄買$80磅貓山王中伏　港男打開見真身崩潰：嚇到唔敢再食榴槤…

揀榴槤的秘訣並非人人懂，有網民日前就在網上大呻買榴槤「中伏」經歷，不但買了個「極瘦榴槤」，裏面的果肉只有手指大小，十分瘦削，而且其中一房還有果蟲及坑洞，甚是惡心！樓主悲傷表示「小弟第一次買，中伏」，而網民就笑說「讓你買榴槤，不是買榴槤糖」、「呢個D幾？新品『手指榴槤』」、「條蟲仲肥過舊榴槤，唔好浪費」。



有網民日前大呻「中伏」經歷，不幸買了個「極瘦榴槤」，裏面的果肉只有手指大小。（FB圖片）

相關照片被上傳至Facebook群組「香港榴槤關注組」，從圖片可見，聲稱「香滑甜」的貓山王每磅售價為79.99元，而樓主買回去的榴槤體型狹長，白色果瓤極厚，果肉就如手指幼長，與樓主手指並排一看粗幼長短竟然不差分毫！但最令樓主失望的是，其中1包打開後不見果肉，只見一排果蟲及坑洞，畫面嚇人！

樓主表示發文提醒群組成員記得即場開殼入盒才拿走，避免遇到類似情況，又直言「嚇到我以後唔敢再食榴槤」。

其中1包打開後不見果肉，只見一排果蟲及坑洞。（FB圖片）

不少網民看完照片都替樓主感到不忿，「80蚊磅仲要有蟲」、「你這個運氣真的沒誰了」、「好驚，如果畀我見到我都應該以後唔敢食榴槤」，也有人提醒樓主挑選榴槤時要避免形狀瘦長榴槤，「一望呢個都無肉，先唔講入面有無蟲，正常人呢個果形都唔會要」、「呢個榴連太瘦了」。

（Facebook）