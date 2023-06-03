辣媽兒童節着短旗袍跳《Nobody》　扭腰露身材惹議　網民斥：低俗

6月1日為內地兒童節，不少學校都會舉辦慶祝活動。山東濟南1間幼兒園數名學生媽媽組成女團，穿上旗袍於校園內大跳韓國已解散女團Wonder Girls的名曲《Nobody》，舞姿十分曼妙，引來不少家長和孩子駐足觀看。相關影片於網上瘋傳，有網民笑言「這節目安排的夠勁兒，給現場的爸爸們發福利啦！」，不過大部分網民認為在幼兒園穿露出長腿的旗袍跳舞甚為不妥，「裙子稍微長點吧，這可是幼兒園啊，雖然穿衣自由，但是要穿衣得體啊」、「這要是我女兒的幼兒園，我會給差評」。



山東濟南1間幼兒園數名學生媽媽組成女團，穿上旗袍於校園內大跳韓國女團名曲《Nobody》，慶祝六一兒童節。（「半島都市報」微博影片截圖）

山東濟南1間幼兒園於周二（5月30日）舉辦慶祝兒童節活動，從網上流傳的影片可見到，數名媽媽分別穿上藍色、綠色和黑白色的旗袍在幼兒園內跳舞，扭動身體大跳《Nobody》，動作整齊劃一，展示自信美及媽媽照顧孩子以外的另一面，吸引在場不少家長和孩子觀看。

不過媽媽群中，有多人的旗袍短至膝蓋以上，露出雪白長腿，加上旗袍為貼身衣物，盡顯身材，而且《Nobody》歌詞是有關女生向男生求愛，與兒童完全扯不上關係，不少網民紛紛批評不乎場合，認為唱兒歌更好，而且以往的兒童節都是由孩子表演，並非大人表演。

有網民批評，「孩子們的節日變成了什麼？不要噴我，雖然媽媽們也可以無限展示自己的魅力，但是也要看場合，感覺變味兒了」、「感覺六一表演這個有點低俗」、「六一兒童節啊，這不是夜店節」、「中間的裙子太短了」、「Nobody的歌詞不適合吧」、「舞蹈歌曲不太適合童趣」。

不過也有小部分網民認為沒問題，「當媽媽了也一樣有美的權利吧！人家跳的那麼好憑什麼說人家」、「媽媽這麼自信漂亮，孩子們應該感到自豪」、「跳脫家庭主婦的迷思，勇敢跳出自信」、「當了媽媽一樣自信迷人」、「當了媽媽一樣可以女團起來」。

（綜合）