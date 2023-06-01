小魚仙真人版被批教壞細路　媽媽勸咪畀小朋友睇：唔想教到個女咁

【小魚仙真人版】迪士尼真人版《小魚仙》（The Little Mermaid、又譯《小美人魚》）正在全球各地上映，已成爭議焦點，觀眾對於主角荷爾貝莉（Halle Bailey）是否合適仍爭論不已，該片票房表現算不算出色，各方也有不同的看法。不過英國女歌手帕洛瑪菲芙（Paloma Faith）帶小孩去看完片子以後，在社群網站上發文砲轟片子很難當做教育小孩的教材，網友看到她的理由，卻忍不住想問她：「看電影之前，妳都完全沒有做功課嗎？」



原來帕洛瑪菲芙如此寫道：「才剛和我的孩子們看了新的《小魚仙》，雖然我覺得荷爾貝莉有非常好的演出，這是個很棒的選角，但身為女孩子們的母親，我不希望我的小孩認為只要為了得到一個男人的愛情，放棄自己所有的聲音和力量是OK的。這個X片在演什麼鬼？絕對不是我想要教育新一代女性的原則。」

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網友則是感到詫異，留言回應：「她是不是沒有看過原版卡通？」另一位網友則寫道：「這個跟原版卡通幾乎一模一樣啊。」更有人直接問道：「她是不是在買飛前沒注意劇情的大綱？這並不是一個全新內容的電影。」也有人覺得片中的美人魚艾莉奧（Ariel）不是為了一個男人放棄聲音，而是希望得到變成人類的機會。有觀眾認為這是片中代表艾莉奧心聲的〈Part of Your World〉想傳達的意義。

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《小魚仙》真人版輕鬆拿下本周北美冠軍，卻比原先預期的會明顯贏過真人版《阿拉丁》（Aladdin）開票成績，最後僅是領先百萬美元，最後總票房會衝破多少億美元？更引起好奇。

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