作故？稱玩交友APP賺外快激嬲男友　女生：你沒能力給我更好生活

有伴侶還用交友程式，真的沒問題嗎？近日台灣有女生在網上發文，聲稱被男友發現她用交友程式跟人聊天賺外快，對方繼而大發雷霆，不過樓主反問「我用這個賺外快怎麼了嗎？」，又指男友沒有能力負擔她想要生活，她亦只要在網上和別人聊天，每月就有更多收入，「都什麼年代了，不要這樣大驚小怪好嗎？」。網民直斥樓主的言論毀三觀，「有另一半就盡量不要用交友軟體啊，基本尊重吧」、「你就是騎驢找馬」；亦有人不信只靠聊天便能賺錢，而樓主的帖文卻留下社交通訊程式的聯繫方法，認為這是誘惑男生約炮，或者暗邀女生下海的「業務文」，是編造出來的故事，「完全不可信」。



台灣有女生被男友發現她用交友程式賺外快，對方因而大發雷霆，她卻覺得自已沒有錯，網民質疑帖文有伏。（《奶酪陷阱》劇照）

該女生在Facebook「靠北男友2.0」群組發帖，指男友發現她用交友程式後便大發雷霆，不過她卻反問「我用這個賺外快怎麼了嗎？」，更質疑「都什麼年代了」，「不要這樣大驚小怪好嗎」，而且她覺得既然敢給男友看對話內容，就表示沒有亂來，所以不懂男友為什麼要生氣。

樓主指出，男友每用僅僅夠支付其生活費，「你沒能力給我更好的生活，也沒辦法滿足我的物質需求」，例如購買手袋；而她在交友程式只是跟人聊天，不用做什麼，每月便有多2-3萬（約5,100至7,600港元）收入，甚至更多，故不解地問「不香嗎？」，「不然你有辦法給我嗎？」。她續稱，聊天就有更多的零用錢，誰會拒絕這麼棒的事，最後更明言「女人啊~真的靠自己比較實在」。

樓主指男友每用僅夠支付生活費，沒有能力滿足她物質需求；而在交友程式只是聊天，每月便有更多收入，故詢問「不香嗎？」。（《雖然是神經病但沒關係啊》劇照）

網民都對樓主的行為感到無言，認為她根本沒有尊重和男友的感情，「本來有另一半就盡量不要用交友軟體啊，基本尊重吧」、「他在意的是心，而你在意的是錢，所以你不懂」、「麵包確實蠻重要的，只能說你們價值觀不同」；更質疑樓主「你就是騎驢找馬嘛」。

亦有人對於只是在網上聊天，便能有那麼多的收入存疑，「只要『聊天』而已，每個月就有兩、三萬的收入？這麼好賺？」、「難道真的沒有和男生私下約吃飯，出去玩」、「果然女人賺錢比較快」、「一樣是躺著休息」。

不過，亦有人更留意樓主的帖文留下了社交通訊程式的聯繫方法，直斥帖文是故意寫得誇張，完全不乎事實，這是想誘惑男生約炮，或者暗邀女生下海的「業務文」，「是叫人賣淫或者找嫖客的套路，別中計」、「這種帖文完全不可信，叫身邊親友多留意提防」。

（FB「靠北男友2.0」）