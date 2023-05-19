恐怖！九龍城驚現飛蟻蟲海　巨型飛蟻狂撞窗　滅蟲專家教1招驅走

夏天為大地帶來雨水，同樣帶來昆蟲！ 日前有讀者來訊指大廈窗外有「一團黑影」，好奇一看才知道是大量飛蟻受室內光線吸引，不斷撞向玻璃窗，近看更覺飛蟻體型巨大，「大到以為係蝙蝠」。對於怕蟲的人來說，絕對是噩夢。

滅蟲專家鄭國鏗向《香港01》表示，飛蟻常見於4至7月，多於陰雨天黃昏時分出沒，由於有趨光性，牠們會飛向街燈或居民家中。他又向受困擾的市民提供解決辦法，首先要避免白蟻飛入屋，如果不幸在家中發現飛蟻，可以用吸塵機將牠們吸走。



有讀者來圖表示，發現窗外有大量飛蟻聚集。（讀者提供）

近日有讀者來圖表示窗外有大量飛蟻聚集，又表示飛蟻群「大到以為係蝙蝠」。除了有讀者稱被「巨型飛蟻嚇餐飽」外，多區居民同樣受影響。早前有市民就在九龍城龍崗道一帶拍到成群飛蟻出沒，更誇張表示「成條街鋪天蓋地都係蟲海」。而飛蟻圍繞有燈的地方亂飛，有不少更斷了雙翼在地面爬行，令附近商戶及途人都感到困擾。

除了有讀者稱被「巨型飛蟻嚇餐飽」外，多區居民同樣受影響。（讀者提供）

相關影片在多個社交群組流傳，亦引起多區網民熱議。有網民就表示就算家中用了防蚊網，飛蟻一樣有方法爬入屋。「今晚勁多飛蟻，裝咗蚊網的窗都俾佢哋不停『捐』入來」、「我以為係我個蚊網問題，畀咁多錢裝咗個蚊網，點解仲有飛蟻入到嚟」、「維景紅磚路某個位成地都係，行過踩死起碼百幾隻，超恐怖」、「我關晒窗門都入咗十幾隻」。

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）向《香港01》表示，飛蟻常見於4至7月，多於陰雨天黃昏時分出沒。由於牠們有趨光性，快下雨或已下過雨的黃昏時段，就會從巢穴飛出接近光源（如街燈、室內燈光等），牠們會在光線下交配、飛行，之後降落地面，翅膀掉下後就會尋找潮濕陰暗處產卵，如爛木或滲過水的門框、地腳線等。

至於有市民表示就算安裝了防蟲網亦難敵飛蟻入侵一事，Henry就表示，可先檢查防蚊網有否破洞、洞是否不夠細，他提醒正方形開孔要在1毫米乘1毫米內才可以擋住飛蟻。

他又表示有些市民就算將露台的玻璃門關上，也會有數至十數隻飛蟻入屋，這是因為門下路軌的罅隙足以讓體型細小的白蟻進入，而粉嶺、上水平房的簷蓬也是「重災區」，因為白蟻可從簷蓬罅位飛入，從頂開始侵蝕。

滅蟲專家鄭國鏗指飛蟻入屋會造成危害。（資料圖片）

Henry又提到，飛蟻入屋會造成危害，因為牠們會啃食木器，造成滋擾。他表示，要避免白蟻飛入室內，可以將光線調暗、關上窗簾及門，並開動抽氣扇。他解釋，由於抽氣扇氣流大，飛蟻會避免由此進入；如果飛蟻不幸入屋，除了可以用傳統方法，準備1桶水開燈照住外，接下來數天可多用吸塵機，因為「有翼嘅可以用吸塵機吸走」。

他又指，如白蟻入屋產卵，數天已可產出蟲卵，而受白蟻侵蝕家中會出現「泥路」、門框變脆、有「奇怪『噠噠』聲」，嚴重更會有大量飛蟻飛出，市民可以留意相關迹象。他強調，如遇到上述情況，市民不要自行處理，因為蟻路複雜，表面噴藥只能清除蟻群的5至10%，故應盡快聯絡專業人士滅蟲。

（綜合）