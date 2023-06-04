巴士行車問題惹爭執　車長怒極衝落車爆粗對罵　九巴：已停職調查

天氣持續炎熱，連人的心情也變得躁動起來？網上瘋傳影片，顯示有疑似駕駛單車的男子，疑因行車問題與巴士車長爭執。車長一度將巴士停下，怒極落車與男子「爆粗」互罵，甚至曾有出手遮擋鏡頭動作。影片引起網民討論，有人批評車長反應過激，指他落車與人口角對罵舉動不智，亦有機會影響車上乘客；但亦有人認為影片只記錄了部份事實，質疑雙方爭執早有「前傳」，「無頭無尾，拍片者講乜都得啦」。九巴回覆《香港01》查詢時表示關注事件，已暫停涉事車長駕駛工作，以作出調查。



網上瘋傳影片，顯示有疑似駕駛單車的男子，疑因行車問題與巴士車長爭執，車長一度將巴士停下，怒極落車與男子「爆粗」互罵。（fb影片截圖）

多個駕駛群組流傳長約12秒影片，顯示1名九巴車長從6號線雙層巴士走下，怒氣沖沖走向疑似駕單車拍片者，大喝對方：「點呀！吓？」拍片者未有感到驚訝或害怕，持着手機繼續拍片，反罵「錄X住呀！報警呀，報警囉！」。

雙方似是早已發生爭執，車長聞言以4字粗口回應，拍片者則當面批評車長行車態度，聲稱要報警要求警員介入，「喂人哋行X緊，你唔X使咁X樣呀嘛？幾X危險呀，你唔好X走呀，我實報警呀！」。

長約12秒影片顯示，1名九巴車長從6號線雙層巴士走下，怒氣沖沖走向疑似駕單車拍片者，大喝對方：「點呀！吓？」（fb影片截圖）

九巴回覆查詢時表示關注事件，已暫停涉事車長駕駛工作，以作出調查。影片引起不少網民討論，有人批評巴士車長表現暴躁，指無論事件詳情如何，他直接下車與人「爆粗」對罵已是「蝕底」舉動，「又有客，又離開司機位，點樣前傳都好，都係司機唔啱」、「巴士佬有道理都輸晒」、「行車期間無故離開司機位已經衰得」。

亦有網民認為，影片未能反映事件前因後果，難以判定誰對誰錯，又質疑拍片者刻意上載對自己有利部份，「無頭無尾，拍片者都唔光明正大」、「有理由相信拍片嗰條友彈出又彈入先撩到巴士佬落車」、「拍片者都唔慌好人，cut到只剩對自己有利嗰一段」。

有網民其後留言，稱認出片中車長，認為對方駕駛態度「比較有問題」，指日前乘搭該車長駕駛的巴士時，對方「有少少空位就畀盡油，但係好快又要剎車」，導致車上有長者意外跌倒，令他直言「未試過坐巴士會驚到咁」。另有網民稱曾乘搭該車長駕駛路線，指曾目擊對方與其他司機口角，「對佢印象特別深刻。有搭過佢車，都係6號線，上次佢又係差啲衝落車同前面私家車司機鬧交」。