太和邨黑衣青年上樓拒登記　叫囂起哄破壞公物　保安1招處理獲讚

一個醒目保安不但能保障住客安全，也能處理各種突發情況。網上流傳相片，指上周五（6月2日）晚上，有多名身穿黑衣的青年到大埔太和邨其中一大廈表示要探訪，保安如常要求登記個人資料，惟遭對方拒絕。黑衣青年被拒上樓後，一度在大堂叫囂起哄，有人更情緒激動，破壞保安崗位告示牌。保安員面對多名青年未有怯場，反而冷靜報警求助，最終警員到場，登記在場青年資料，而損壞公物的男子則表示願意賠償屋邨損失，事件和平落幕，不少網民也大讚保安員處理方式。



網上流傳相片，指上周五（6月2日）晚上，有多名身穿黑衣的青年到太和邨其中一大廈表示要探訪，保安如常要求登記個人資料，惟遭對方拒絕。（fb「扮工室Online」圖片）

有太和邨街坊日前報料，指上周五（6月2日）晚上約11時16分，看到2男2女陌生青年進入該邨居和樓要求探訪其中1單位，保安員按一貫做法，要求青年登記個人資料，惟青年全部拒絕。

過了數分鐘，再多3名青年到達大堂，其中1人自稱為該大廈住戶，同樣拒絕配合登記，又在場與同伴叫囂起哄。屋邨控制室得悉情況，派員到大堂增援及了解，其間1名青年突然情緒激動，破壞大堂保安員崗位以及放於座頭的塑膠告示牌。

青年因拒絕登記資料被拒上樓，眾人叫囂起哄，其間1名青年突然情緒激動，破壞大堂保安員崗位以及放於座頭的塑膠告示牌。（fb「扮工室Online」圖片）

在場保安員見狀決定報警處理，警員至約晚上11時32分到場，盤問及登記一眾青年個人資料，同時查問對方上樓目的；而一度損壞公物的青年則向警員表示，願意向屋邨賠償相關損失。事件經過一輪擾攘和平收場，警員重申根據警方指引，保安員有權登記訪客資料及拒絕不配合人士進入大廈。太和邨管理處正點算損失及有關價值，以便向青年追討。

不少網民看過事發相片，質疑相中多名身穿黑衣的青年人上樓並非為了探訪，否則不會堅拒登記個人資料，「似收數」、「實係大耳窿追數啦」、「混混話上樓食個麥當勞啫，要我登記？」、「係做到嘢嘅，就唔使喺到恰保安啦」。

亦有網民大讚保安處理方式，指他解決了突發狀況之餘，亦不用與青年們正面衝突，「保安好波」、「小鬼未夠班」、「保安有責任登記來訪者資料」、「或者醒目保安平息一場大刀匯」。另有人笑言事件或只是意氣之爭，「唔係唔想登記，未夠18歲攞出嚟怕俾人笑連機舖都未入得啫」、「塊膠板咁大塊又咁厚唔平」。